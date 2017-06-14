股权之争尘埃落定 万科成“国企”要降薪？

引入深铁，万科变化的不止是大股东，可能还有员工的薪资。

但万科 对21世纪经济报道回应称 ，公司薪酬体系确实将要调整，但并非降薪，目前还未有确定方案；适时调整薪酬激励政策是企业惯例，和股东结构变化没有任何关系。

万科今日低开后继续走低，跌幅最大至2.4%。

此前澎湃新闻报道称，万科6月1日的内部邮件提到，“面对地产'黄金时代'的结束，公司更加强调真实价值创造，集团薪酬政策将据此进行分步调整”。邮件还显示集团人力资源部拟在6月2日召开“关于集团薪酬政策的视频沟通会”，但万科向澎湃回应称并未召开该会议。

万科今日在回应“被国资大股东管控而要减薪”时指出，公司主动根据市场和行业情况、战略重点及当前任务，适时调整薪酬激励政策，是企业惯例，和股东结构变化没有任何关系；调整的方向不是降低薪酬，而是调整结构和发放节奏。

恒大巨亏70亿向深铁出售所持万科A股后，深圳市地铁集团以29.38%的持股成为万科第一大股东。《证券日报》指出，国资的深铁成为万科大股东，万科将纳入国企的管控范畴，企业的薪酬体系势必发生变化。

万科的薪酬水平在龙头房企中并不具有优势，此前另外几个房企龙头为了保证中层员工的稳定，纷纷大幅涨薪，部分中层员工的月薪从3万元调整至5万元。《证券日报》还提到，此时万科调整员工工资，万科员工接到的猎头电话也多了不少。

“另外要说工资向国企看齐，那是不是我们的工作量和福利也应该向国企靠拢啊。”有万科员工笑称。

房地产市场竞争进一步加剧的背景下，不少企业都在尝试各种激励员工的策略，包括“项目跟投制度”、给高管分干股等方式。但《证券日报》提到，万科的员工跟投制度据悉也将有所变化，公司为员工提供的杠杆可能会被取消，原因则是不符合国企规定。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3015129