社保基金收益率跌近九成

被赋予基本养老保险基金“储备金”职能的全国社保基金即将迎来一场大考。日前，全国社保基金理事会公布了最新一期的《社保基金年度报告（2016年度）》（以下简称“报告”）显示，截至去年底，全国社保基金资产总额为20423.28亿元，基金权益投资收益额319.4亿元，投资收益率1.73%。北京商报记者梳理发现，去年全国社保基金的收益率与往年相比出现了巨大的落差，跌幅达88.6%。有知情人士告诉记者，此前基金收益率最低也保持在6%左右，这一数据着实震动了业内。但专家却认为，相比养老保险基金，全国社保基金兑付风险较低，收益应从长期的角度平滑地看，短期收益波动并非不能承受，未来投资股市比例上限还有松动空间。

社保基金的变与不变

相较于基本养老保险基金，人们对全国社保基金的概念相对陌生，因为这笔钱并非由个人、单位缴纳形成，而是国家储备的社保保障基金。在去年全国人大记者会上，国务院总理李克强在回应养老金发放是否困难的问题时曾明确表示，全国社会保障基金储备没有动用，这笔钱归根到底是用做养老金发放的。“去年3月，我国出台的《全国社会保障基金条例》（以下简称《条例》）也明确了社会保障基金的用途，即用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。”中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传钧表示。

根据本次全国社保基金理事会公布的2016年度报告显示，截至去年末，全国社保基金资产中，用于直接投资的资产为9393.56亿元，占社保基金资产总额的45.99%；委托投资资产11029.72亿元，占社保基金资产总额的54.01%。

对于各界最关注的基金投资业绩，上述知情人士直言，以往多年，基金的权益投资收益率基本是在持续向好的，最低也保持在6%左右的状态，2015年度更是高达15.19%，超过了当年银行、保险等金融行业的收益率，因此2016年度的巨大变化确实令人震惊。报告侧面提到，在去年世界经济复苏乏力和国内“三期叠加”的大环境下，我国出现资本市场低迷、基金面临我国股市大幅下跌、债市波动加剧的严峻形势，而这也被业内称做是去年收益明显下滑的主要原因。

齐传钧也认为，去年股市、债市的低迷，造成固定、权益投资收益率明显下降是难以回避的。齐传钧表示，从国际角度来看，去年美国领衔开启加息周期，资本市场受明显冲击，与此同时，中国仍处于经济新常态之中，国内的去产能、产业结构转型调整等都给基金维持收益带来不小压力。

波动并非不能忍受

实际上，从我国对全国社保基金投资管理政策的变化不难看出，社保基金的投资股市之路其实还是走得很“稳健”的。2001年，财政部与原劳动和社会保障部联合发布的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》规定，划入社保基金的货币资产的投资，按成本计算，应符合：银行存款和国债投资的比例不得低于50%；企业债、金融债投资的比例不得高于10%；证券投资基金、股票投资的比例不得高于40%。

有分析称，此后多年，股票投资仅占全国社保基金全部资产配置的20%左右，但却贡献了40%左右的利润。2015年4月， 国务院常务会议指出，要把社保基金资产更多配置到收益相对较高且比较稳定的领域，并做好政策衔接。当时就有专家认为，股市应该就是常务会所提的那个“收益相对较高”的领域之一。

去年3月，李克强签署国务院令，正式公布《条例》，明确全国社会保障基金理事会应当审慎、稳健管理运营全国社会保障基金，按照国务院批准的比例在境内外市场投资运营全国社会保障基金。而且，全国社会保障基金理事会投资运营全国社会保障基金，应当坚持安全性、收益性和长期性原则，在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。

据悉，2016年度全国社保基金收益率的大幅下滑，在一定程度上引发部分业内人士再次力推稳妥保守投资的观点。不过，齐传钧等专家却认为，这种幅度的波动并非不能忍受，甚至社保基金投资股票上限还有进一步松动的空间。

投资稳中求变

“虽然全国社保基金40%的股票投资上限相较于基本养老保险等基金已经很高了，但是横向与其他国家相比，却仍存在较大差距，处于中等偏下的水平。”齐传钧直言，目前，其他国家同类主权养老基金的股票投资比例高达60%，而且投资方向是全球配置的，但根据报告，截至去年底，我国社保基金用于境外投资占比仍只有个位数。他认为，与百姓利益间接相关的全国社保基金，应该从五年、十年这样长期的角度来看收益情况。

齐传钧特别提出，随着相关部门、单位对于全国社保基金的投资管理能力逐步增强，未来我国应该对这项基金的监管从数量监管过渡为审慎监管，将投资规则的制定权一定程度下放给投资委员会，“而对于社保基金收益的衡量，应该更注重相对机制，即只要长期收益能够高于国际平均数，或者固定、权益投资收益率能跑赢上证指数、国债指数即可”。

具体来说，有专家建议我国不仅可以提高全国社保基金40%的股票投资上限，甚至可以进一步取消限制，让“专业团队”来根据市场情况判定当年投资比例，“毕竟，至少十年后可能全国社保基金这笔钱才会被用到”。

2015年上半年，国务院曾做出部署，要求全国社保基金投资范围进一步涵盖地方政府债券、地方具有核心竞争力的龙头企业甚至包括民营企业。“此前，全国社保基金理事会投资主要着眼点其实还是国资委所管辖范围内的100多家大型国企，以及地方政府平台上的一些项目，但这些对于投资收益不断增加的全国社保基金来说已经不太够了，资金池子越来越大，投资范围不开口，未来资金运营难度就会越来越大。”上述知情人士表示。

北京商报记者 蒋梦惟/文 张彬/制表