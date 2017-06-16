“四巫日”再度降临：1.3万亿美元标普500期权今日到期

美股市场的“麻烦”绝不只是科技股。周五，“四巫日”又要来了，美股的剧烈波动在所难免。

“四巫日”指美股市场每季度的衍生品到期结算日，分别在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，当日股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。本周五将有1.3万亿美元的SP500期权到期。

期权到期后交易员调整头寸位置，意味着任何抛售都有可能会被放大，交易量急剧上升，市场波动自然加剧。今年3月17日的“四巫日”，标普和道指均录得下跌。

被戏称为“华尔街巫师”的，摩根大通全球量化和衍生品策略部门负责人Marko Kolanovic提醒，6月“四巫日”的影响或将持续至下周。