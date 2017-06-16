“四巫日”再度降临：1.3万亿美元标普500期权今日到期

美股市场的“麻烦”绝不只是科技股。周五，“四巫日”又要来了，美股的剧烈波动在所难免。
“四巫日”指美股市场每季度的衍生品到期结算日，分别在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，当日股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。本周五将有1.3万亿美元的SP500期权到期。
期权到期后交易员调整头寸位置，意味着任何抛售都有可能会被放大，交易量急剧上升，市场波动自然加剧。今年3月17日的“四巫日”，标普和道指均录得下跌。
被戏称为“华尔街巫师”的，摩根大通全球量化和衍生品策略部门负责人Marko Kolanovic提醒，6月“四巫日”的影响或将持续至下周。
标普500衍生品是本周早些时候支撑大市走高的重要力量，但在接下来的一周里，它有可能会起到正好相反的作用。
周五将有1.3万亿美元的标普500期权到期，这意味着交易员会就此调整头寸位置，这有可能使得整体市场从周五到下周都处在波动之中。
Marko Kolanovic还提到，如果税改依旧停滞不前，市场将缺乏进一步上行的动力。
我们认为，除非美国在财政改革（即减税）方面取得有意义的进展，否则市场难以在目前的水平上（标普的2450点附近）再走高。
目前投资者的头寸已经相当高，还带来额外的季节性风险。
另一方面，科技股依旧是关注焦点。距离高盛警示美国科技股风险已过去一周，FANG（Facebook，Apple，Netflix，Google）五天内累跌8%，带领纳指在过去的五个交易日中四日录得下跌，纳斯达克100指数昨日甚至一度逼近50日均线。
纳指波动性与标普波动性之比，已经攀至十五年来的高点。
而能源也是周五美股值得关注的因素之一。40美元附近的油价不止让OPEC心急，多数美国页岩油生产商也不会从中受益。
WTI原油期货现报44.45美元，本周累跌3.2%，接近创下2015年8月以来的最长周连跌
“我觉得人们对能源感到失望。他们找不到让油价走高的方法。”Wedbush Securities董事总经理Steve Massocca对CNBC称。他认为目前的油价可能处在低位，但推动上涨的力量尚不明了。
标普能源板块周四收跌0.7％。“我参与的很多股票看起来和油价的走势非常相关，但他们本身却与石油无关，”Steve Massocca指出，部分航运股也有所下挫。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3015679