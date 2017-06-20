英国首相May：退欧后 英国与欧盟边境将“无缝对接”

英国首相Theresa May周一表示，她希望英国和欧盟的边境在英国退欧后尽可能的无缝对接。
在2019年3月英国退欧后，属于英国的北爱尔兰与爱尔兰之间的边境将成为英国与欧盟之间的唯一陆地边境。
在与May一同召开的新闻发布会上，爱尔兰的新总理Leo Varadkar表示，边界应该是“看不见的”。
在6月8日的选举中，May领导的保守党获得318个议员席位，比上次大选减少了13席，虽然保住了议会第一大党的地位，但议席未超过半数。
由于失去对议会的控制权，保守党组建新政府面临困难，May希望寻求与北爱尔兰民主统一党合作，使保守党得以组建少数派政府。北爱尔兰民主统一党在这次大选中获得10个议席，两党议席相加超过议会半数。
英国广播公司(BBC)援引保守党人士消息称，两党之间的合作方式不是组建联合政府，新内阁中不会有来自北爱尔兰民主统一党的官员，但是在议会的重大问题投票上，北爱尔兰民主统一党的议员会投票支持保守党。
针对英国退欧，英国脱欧部长Davis表示，英国脱欧谈判还有很长的路要走，但开局意味着前途无量。
他说：“我保持乐观态度，像前首相丘吉尔一样，认为艰难中存在机遇。在周一的谈判中，相比其他议题，英国与欧盟在爱尔兰问题上所花时间更多。”
他表示，爱尔兰边境绝非二类问题，大多数高级谈判专家正着手解决这个问题。希望迅速敲定公民权利问题，解决爱尔兰问题将需要一段时间。在未来与欧盟贸易关系上，英国政府的立场保持不变。英国将退出欧盟单一市场和海关联盟，并寻求自由贸易协议。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3016262