英国首相May：退欧后 英国与欧盟边境将“无缝对接”

英国首相Theresa May周一表示，她希望英国和 欧盟 的边境在英国退欧后尽可能的无缝对接。

在2019年3月英国退欧后，属于英国的北爱尔兰与爱尔兰之间的边境将成为英国与欧盟之间的唯一陆地边境。

在与May一同召开的新闻发布会上，爱尔兰的新总理Leo Varadkar表示，边界应该是“看不见的”。

在6月8日的选举中，May领导的保守党获得318个议员席位，比上次大选减少了13席，虽然保住了议会第一大党的地位，但议席未超过半数。