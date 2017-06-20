一个时代的落幕： “超人”李嘉诚计划明年之前退休

随后经济通援引长和发言人称，李嘉诚过往都有提及退休计划，以及他对李泽钜领导集团的信心。李嘉诚身体健康非常好，若他已决定确切的退休时间表，将会正式公布。

对于集团交棒事宜，李嘉诚之前在出席业绩记者会曾时表示，若退休，将转职集团的Senior Advisor(资深顾问)。他还表示，退休后会放更多时间予李嘉诚基金会。

李嘉诚出生于1928年，出生于广东潮州潮安，在1939年读完初中后和家人辗转到香港。