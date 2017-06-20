一个时代的落幕： “超人”李嘉诚计划明年之前退休

华尔街日报援引消息人士称，长江和记实业主席李嘉诚将在明年之前退休；李嘉诚将继续担任长江和记实业高级顾问；李嘉诚于2012年指定长子李泽钜为继任者。
随后经济通援引长和发言人称，李嘉诚过往都有提及退休计划，以及他对李泽钜领导集团的信心。李嘉诚身体健康非常好，若他已决定确切的退休时间表，将会正式公布。
对于集团交棒事宜，李嘉诚之前在出席业绩记者会曾时表示，若退休，将转职集团的Senior Advisor(资深顾问)。他还表示，退休后会放更多时间予李嘉诚基金会。
李嘉诚出生于1928年，出生于广东潮州潮安，在1939年读完初中后和家人辗转到香港。
1950年，他在香港以7,000美元成立长江塑胶厂，参与当时最重要的出口商品──塑胶花贩卖，在最初10年间，他每星期都要工作7天，每天至少工作16小时，晚上还要自修，加上工厂人手不够，自己要身兼买货、接单等工作，经常睡眠不足，早上必须以两个闹钟起床，可说是每天最难过的时刻。
至1958年塑胶厂营业额达到1000万港币，塑胶花令他拿下第一桶金，成为了“塑胶花大王”。
在1958年，李嘉诚转型投资地产，于1971年成立长江实业。他曾在70年代收购持有希尔顿酒店（现长江集团中心）的美高企业及青洲英泥的控制性股权。1979年9月25日，李嘉诚宣布透过长江实业向香港上海汇丰银行购入英资第二大洋行、市值约60亿港元的和记黄埔22.4%股权，其后逐步增持，1980年底增至41.7%。
八九十年代后，李嘉诚大举进军大陆市场，李嘉诚把中国大陆的投资项目组成长江基建。长江基建在中国的能源建设占有很重要的分量。
李嘉诚曾多年蝉联香港首富的位置，不少港人曾感叹他们一辈子为李嘉诚打工，因为买的租的房屋是李嘉诚公司盖的，到超市购物、手提电话等都与李嘉诚公司有关。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3016358