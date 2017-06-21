多方混战近两年，万科股权之争这幕大戏终于走到了大结局。

“历史不会重演，但总会惊人地相似。”或许，如今的这场宝万股权之争，结局可能和1994年与当时的君安证券展开的“君万之争”一样，都以万科引入政府方而获得最终的胜利。

就在会议前夕，万科发布了关于董事会、监事会换届名单的公告，预示着宝万之争终将落幕。值得注意的是，第二大股东宝能并未在此次董事会换届候选人之列，安邦也无人入选。

让万科重返 “风口浪尖”的不只是王石起身离开掌门人宝座，更引人关注的是万科即将于6月30日举行的新一届股东大会。

6月21日早间，王石在朋友圈宣布正式退位，交由郁亮接棒。这则重磅消息当即在业界“炸开了锅”，也意味着万科最终告别了长达34年的“王石时代”。

截至目前，万科的股权结构为：在获得恒大14.07%的股权转让之后，深圳地铁持有万科A股份29.38%，宝能系持有约25.4%，安邦持股6.18%，万科通过金鹏和德赢资管计划合计持股7.8%，万科工会持股0.61%，自然人刘元生持股1.23%。

深圳国资委：笑到最后？

值得一提的是，在万科同日发布的公告中，董事会换届名单提名人均来自第一大股东深圳地铁集团。该集团为深圳市国资委直属企业。

深圳地铁集团在公告中表示，作为万科的基石股东，其在向万科提案前“征求了万科现有主要股东”等各方意见。这就是说，深圳地铁提交的这份董事会换届名单也征求了宝能的意见。

万科公告称：

经万科董事会6月20日审议，同意该临时提案提交2016年度股东大会决议。 提案选举郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金、张旭为万科第十八届董事会非独立董事，选举康典、刘姝威、吴嘉宁、李强为万科第十八届董事会独立董事;选举解冻、郑英为万科第十八届董事会非职工代表监事。

在上述7位非独立董事提名人中，万科管理层及深圳地铁管理层各占3席，两大集团在董事会的力量势均力敌。现任深圳国企深圳赛格集团董事长孙盛典作为外部董事被提为候选人。

其中，郁亮为万科董事、总裁；林茂德为深圳地铁董事长、党委书记；肖民为深圳地铁董事、总经理、党委副书记；陈贤军为深圳地铁董事、财务总监；孙盛典现任赛格集团董事长、党委书记，深圳华控赛格股份副董事长；王文金为万科董事、执行副总裁、首席风险官，以及董事会投资与决策委员会委员；张旭现任万科执行副总裁、首席运营官。

刘姝威正是去年宝万之争一波又一波高潮中连发数文抨击“宝能系”收购资金合法性、举牌万科合规性的中央财经大学中国企业研究中心主任。

若上述名单获得股东大会通过，则在万科13人董事会中，拥有深圳市政府背景的人士将有6人。

根据万科以往的董事会换届经验，排在名单首位的最有可能当选董事会主席，第二位为副主席。这就意味着，来自深圳地铁的林茂德可能成为万科董事会副主席。

在此前万科发布的详式权益变动书中，深圳地铁就表态会改选万科董事会，但不会变更管理层。

6月9日，深圳地铁以约292亿元的总价正式受让恒大集团下属企业所持有的14.07%万科A股票。恒大退场，深圳地铁对万科的持股比例增加至29.38%，坐稳了第一大股东之位。

华润：套现退出

华润“蹲守”万科十七年，最终在宝万之争局面开始变得清晰之时选择全身而退，将其持有的万科股份系数转让给深圳地铁，获得近372亿元财务回报。

而在宝万之争水深火热之时，王石及万科高管曾数次被曝亲自登门请求对方出手援助，然而，华润的回应只是两次增持而已，令其持股略超宝能，此后更是在今年1月选择转让股份，彻底退出这幕大戏。

华润对待万科的态度始终是个谜：为何拒绝大笔出手相救？为何在去年3月在最后关头强烈反对万科拟引入深圳地铁作为第一大股东的提案？又为何在1月全数将股份转让给深铁？真正的原因，外界无人知晓。

许家印：有得有失？

恒大一年前对万科高达362.73 亿元的财务投资，到头来却缩水到292亿元 。

这一局面在6月9日确定下来：当时恒大公告称，将其持有的万科股份作价292亿元系数转让给深圳地铁，“出售事项产生亏损约70.7亿元”。

当时这一纸公告令A股市场颇为震惊。恒大缘何割肉离场？按照官方解释，“出售事项为本公司的战略发展需要”。

有分析称，恒大这么做是为换取借壳“深深房”获得成功回A股的筹码。

但也有分析称，许家印意在确保恒大在深圳体量庞大的旧改项目得以顺利推进--恒大在深圳总计储备了21个旧改项目，预计销售金额或高达4025亿元。

在这场旷日持久的万科股权之争中，去年7月初开始举牌万科的恒大，其在争斗中的角色一度不明朗，直至去年末，恒大总裁夏海钧才明确表态称“无意也不会成为万科的控股股东”。

王石：黯然出局

王石在朋友圈中写到：“今天，万科公告了新一届董事会成员候选名单。我在酝酿董事会换届时，已决定不再作为万科董事被提名。”

“今天，我把接力棒交给郁亮带领下的团队，我相信这是最好的团队，他们更年轻，但已充分成熟。我对他们完全放心，也充满期待。”

他还在这条朋友圈中贴了一张早年与郁亮一起登山的照片。照片中，郁亮与王石手捧红旗，背后是莽莽雪山。

对此，深圳地铁表示，30多年来，万科在王石先生的带领下，取得了令人瞩目的成就，深圳地铁集团对此深表敬意并尊重王石先生的决定。

外界一般将王石视为万科的精神领袖。 王石在1984年创办了万科的前身--深圳现代科教仪器展销中心。此后的1988年，王石以当时2000万元的天价拍下了深圳拍得威登别墅地块，正式进入房地产行业。

同年，王石启动万科股权改革，他主动放弃应得股份，将自己定位为职业经理人，这一制度此后发展为万科企业文化的核心内容。他在今日的朋友圈中还写道：

从当初我们放弃股权的那一刻起，万科就走上了混合所有制道路，成为一个集体的作品......未来，万科将步入一个崭新的发展阶段。

郁亮：各方认可的接班人

对于郁亮，王石很早就表露出用其作为接班人的想法。他在去年的万科股东大会上说，如果郁亮能接替他当董事长，自己就可以放心辞职了。

深圳地铁官方新闻稿中说：“希望万科团队在郁亮先生的带领下，按照既定的战略和运营机制，持续领跑房地产行业，创造优秀业绩回报股东，回馈社会。”

郁亮1990年加入万科，2001年接任万科总经理，全面接手万科的具体经营管理。在他的带领下，万科不断实现跨越式发展，年销售额从2001年的31.7亿元增长到2016年的3647.7亿元，15年间增长了114倍。2016年，万科跻身《财富》“世界500强”。

万科：成为国企，现有机制是否延续存疑

随着恒大将所持股权转让给深圳地铁，万科管理层危机暂时可以解除了。但上述董事会、监事会名单能否顺利获得股东大会通过还无法完全排除疑问。

即使获得通过，考虑到作为第一大股东的深圳地铁是百分百国企，万科已经完成了事实上的国有化过程，这将给万科管理层带来怎样的影响尚不可知。

就在上周，澎湃新闻援引接近万科人士称，万科正计划对其薪酬体系进行调整，还引述一封万科人力资源部内部邮件称，“面对地产'黄金时代'结束，集团薪酬政策将据此进行分步调整，”不少员工将此解读为降薪。

而万科回应传闻称，公司适时调整薪酬激励政策，是企业惯例，和股东结构变化没有任何关系。而且，调整的方向不是降低薪酬，而是调整结构和发放节奏。

深圳地铁集团在今日发布的新闻稿中表示：“将依法、依规履行基石股东职责，继续支持万科的混合所有制结构，支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制，支持万科管理团队按照既定战略目标，实施运营和管理，深化“轨道+物业”发展模式，与各方股东共同推动万科长期稳定、健康发展。”

宝能：败走麦城？

宝能系持有价值数百亿元的万科股份，仍身在局中的掌门人姚振华究竟将何去何从，这是这幕大戏最后的悬念。

宝能系所持万科股权将在7月迎来解禁期，目前尚不能确定宝能是否出售。鉴于深圳地铁已明确表态不会增持，或许，深铁不会成为宝能所持万科股权的接盘对象。

宝能系或在年初就已“心生退意”--在恒大表态无意增持万科之后，宝能系发布声明，将之前自己作为万科“战略财务投资者”的角色修改为“财务投资者”。彼时，监管部门启动了对宝能系收购资金来源的调查，并采取了监管措施。

从财务角度，按照安信证券分析师的分析：宝能持有万科25.4%的股权，持股成本约16元，目前尚处于浮盈状态。此前恒大转让股权无论从价格和模式上都设立了隐形的标准，若以恒大的交易价格，宝能有机会盈利退出。

尽管身为万科第二大股东，但宝能系并没有提名新一届董事会、监事会候选人。

截至目前，宝能方面对此尚没有任何回应。万科董秘朱旭在接受媒体采访称，目前没有收到宝能及其他股东的提名方案。

据21世纪经济报道的计算，若“宝能系”对万科董事会换届进行提名，在目前董事会拥有11名成员的前提下，则其将至少获得3个席位，与深圳地铁情况一样。

就目前来看，“宝能系”正处于自顾不暇的状态。一方面，掌门人姚振华2月被罚撤销前海人寿任职资格、禁入保险市场10年；另一方面，旗下前海人寿遭遇连串危机：先是在去年底被保监会叫停万能险新业务，责令整改，其后的2月份又被保监会顶格处罚，之后的5月又被一组神秘邮件曝光称，预计面临600亿元退保风险。

自2015年7月第一次举牌后，“宝能系”不断增持至持股25.40%，一度成为万科第一大股东，直至恒大将名下股权悉数转让给深圳地铁集团为止。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3016692