媒体称阿里、腾讯将参与中国联通100亿美元融资 联通回应报道不实

上述中国联通的融资数据与此前其他媒体的报道存在较大差异。香港星岛日报曾在4月上旬报道称，中国联通计划通过发行A股至少融资300亿元人民币。新的股东占A股股本比例或达到20%左右，该计划可能在6-7月份敲定。

当时星岛日报还称，中国联通拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东。

澎湃新闻当时曾报道称，在BAT三家公司中，阿里巴巴对入股联通混改积极性最高，一度期待持有更高比例的股份，腾讯和百度则持股比例没有过大野心。对于阿里来说，入股可能想获得话语权，而不是单纯分享作为联通股东的投资收益。

中国联通A股仍处于持续停牌状态。4月5日晚间，中国联通A股和H股双双发公告称，集团正筹划并推进开展与混改相关的重大事项。该重大事项以A股中国联通为平台，可能涉及联通Ａ股股份变动事宜，联通A股继续停牌，港股4月6日复牌。

中国联通是国企混改中第一批试点企业，目前混改方案还在制定中。

董事长王晓初表示，混改牵涉的部门很多，需要与十个部委沟通，很多部委沟通都是他亲自跑的，有很大的难度。但一有定案会实时公布。他还表示，混改方案将包括发行新股及出售旧股。

王晓初称，联通混改的目的不是为筹集资金，而是配合政策发展和令集团的营运更市场化，不过联通与A股公司关系密切，相信有助联通发展，尤其未来于创新业务、5G等领域都需要大量资金去投资。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3016928