苹果正在进行一场“中国式”豪赌

日前，苹果下架中国区3万多个App的事情，又将公司推向了舆论漩涡。下架的原因，可能是苹果要正式禁止App进行热更新，从而导致这么多App惨遭“毒手”。

苹果运行的这些政策是只针对大中华区还是全球一个标准？另外对于中国市场，苹果是不是表现的过于急切和贪婪？

超3万款App被下架，一半属游戏类

据研究机构App Annie的统计数据，近日苹果商店已在中国地区下架了超过3万款App。

具体来说，6月13日下架App数量为3298个，游戏类占据403个；6月14日下架App数量为2363个，游戏类占据347个；而到了6月15日，下架App数量猛增至2万多个，其中游戏类占比50%以上；截至6月16日，苹果商店下架应用超3万个，其中游戏类占据一半数量。

在这些被下架的游戏App中，棋牌类游戏成为被下架的重灾区。6月13日，腾讯旗下的《天天酷跑》被App Store下架；6月14日，《天天酷跑》再次上架App Store。有业内人士称，《天天酷跑》本次下架或与热更新无关，仅是修复bug。目前，该款游戏可以从App Store顺利下载，没有异常。另外，遭遇同等待遇的还有《迅雷》、《斗地主》、《天天酷跑》等。

据外媒报道，苹果这次下架的App主要有五种：山寨克隆应用、传播盗版音乐内容、多年无人下载的应用、不兼容64应用系统、以及有安全隐患的热更新应用。

苹果公司相关人士表示：“去年秋天， Apple 开始评估并下架了几千个不能在App Store上发挥作用、年代过长或是不符合审核规定的App，以不断为用户改进 App Store 的体验，确保在质量和安全性方面符合用户对于 Apple 整个生态的期望值。”

不过，苹果并非禁止所有的热更新，而是涉及OC、rollout.io、JSPatch这一类具有修改App原生代码能力的热更新。所以，一些进行热更新的App逃过了一劫，比如《王者荣耀》、《阴阳师》、《梦幻西游》、《开心消消乐》等游戏。

需要指明的是，这次除了中国区的App惨遭下架外，美国地区被下架的App也突破了2.7万多个。

苹果闭环生态里的规定，只能“妥协”？

今年以来，苹果已经多次通知开发者要求其停止热更新，不然就下架他们的相关App。这次下架的App，部分原因可能正是这个。

开发者之所以视苹果的规定而不见，主要是因为热更新是iOS中的App进行更新的两大主要方式之一。相比于下载全部安装包进行更新，使用热更新的用户在打开App后就可以发现更新包，而且只需更新部分的代码。热更新最大的优点就是快，其次是更新包很小。最为开发者看中的是，它可以绕过苹果的审核。

一般来说，App要走App Store审核流程的话，需要的时间大概在1-12天。如果一次没有通过审核，那下一次更新至少要等半个多月。对于需要经常更新版本的手游来说，一次不及时的更新可能就会损失大量的用户。

虽然绕开苹果的审核，在开发者眼里是优点，但在苹果看来就是一个巨大的bug和潜在的信息安全隐患。因为开发者可以在首次提交合规的App内容，但之后可以通过热更新传播一些违规的内容。另外，黑客也可能通过热更新向用户植入具有安全隐患的代码，这违反了苹果的安全隐私政策。

除了热更新之外，苹果此前还关闭了微信的赞赏功能。这是因为苹果新规定出台，对应用内支付规则进行了变更。苹果新条款3.1.1中指出，App 不得包含指引客户使用非 IAP 机制进行购买的按钮、外部链接或其他行动号召用语。

随后苹果更新App Store指南，表示要向App内的打赏收取30%的抽成。事实上，苹果的这一抽成比例不只针对赞赏，还有订阅内容等。

对于苹果的这一行为，有人认为“吃相太难看”，还有人认为按苹果的机制也是合理的。

而且在苹果的闭环生态里，公司这样做其他人或公司似乎也只能“妥协”？

外媒评论：苹果在进行一场豪赌

苹果算是和中国监管层和消费者保持良好关系的外国企业之一。而库克更是频繁访问中国，到访次数多达12次。但苹果停止热更新、收取赞赏分成的行为，似乎正在亲手毁掉这种关系。

对此，彭博社也撰文表示，苹果对中国市场越来越贪婪，而且公司还在进行一场无意识的豪赌。因为中国是一个高度竞争的市场，苹果采用威逼的方式不单不会改善苹果已经在下滑的中国市场占有率，甚至只会让消费者进一步加强放弃苹果的决心。

自苹果推出App Store以来，就在不断的剥削开发者。但是这次收取赞赏分成，或许会带来不同的结果。赞赏行为已经成为中国数字经济很重要的一部分，而有9.38亿用户的微信正是这一行为的主要拥有者。如果苹果和腾讯两大科技巨头持续胶着，可能这对苹果来说并不是一件好事。

作为高端智能机的主宰者，苹果一直很受中国用户喜欢。但随着华为、OPPO、vivo等性价比更高的手机的出现，iPhone在中国市场的份额开始节节败退。

相比起来，微信不只是一个聊天应用，还是一种生活方式。用户可以使用微信转账、订餐、打车等，甚至小程序还可以取代很多的App。看起来腾讯希望可以运营一个自己的操作系统，而这将对苹果的iOS系统以及硬件产生很大的影响。

在微信的诸多创新应用中，尤其值得一提的是微信支付。2016年，微信的交易额达到1.2万亿美元，每位用户每月大概会花85美元进行个人对个人的转账。而自2015年起，微信支付就开始允许用户打赏原创作者。

有趣的是，在iPhone销量日渐低迷的情况下，苹果想从这一巨大的市场中分一杯羹。但Apple Pay相比于微信支付来说，市场占有量仍然很小，在中国的排名甚至在top 10之外。对于苹果来说，如果通过App Store向上亿的原创作者收取一定的分成，或许是增加营收最为快捷的方式。目前，几个小网站已经接受了苹果的新要求。

对于苹果的这一要求，微信一直都是拒绝的。但苹果最终还是决定收取分成，这可能让很多用户转而选择其他安卓手机。

这种情况下，苹果似乎需要掂量一下，中国到处是可以代替iPhone的智能机，但不用微信的人却很少。

来源：36氪，http://36kr.com/p/5080726.html