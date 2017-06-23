央行缩表之争的三大焦点

是否有必要缩表

6月15日，美联储宣布加息，并且美联储FOMC会议还讨论了缩表事项。有分析人士认为，美国打出的一套加息+缩表的“组合拳”给央行出了一道难题。对于美联储加息，央行淡定应对，并未上调公开市场操作利率。对于美联储缩表，市场认为，相比预期之中的加息，缩表计划对全球市场的冲击可能更大。

对此，盛松成表示，由于中美两国央行在货币创造机制、经济运行状况以及货币市场环境上的不同，决定了我国央行不会像美联储那样缩表。缩表指的是央行缩小资产负债表的行为。资产负债表包括资产方和负债方两方面，任何一方数额的减少都会导致缩表现象的出现。

对于央行目前是否存在缩表的必要，盛松成指出，我国央行资产负债表的扩张程度近十年来远远小于美联储的扩表。

数据显示，美国资产负债表规模由2007年金融危机前的不到9000亿美元，扩张到2014年的4.5万亿美元。同期，我国央行资产负债表仅扩张不到2倍。目前美国的超额准备金率仍较高，2017年4月为19.04%，而2017年一季度末我国超额准备金率为1.3%，货币乘数达到5.3倍。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙也认为，当前，央行缩表的必要性不大，一方面，中国经济仍将保持中高速增长态势，经济总规模还将保持稳定增长，这需要央行提供稳定的货币供应；另一方面，在2015年前十年内，央行资产负债表扩张的主要动力来自于央行基础货币中的外汇占款，随着外汇占款持续不断净减少，央行为了维持流动性基本稳定，也创造性地进行了逆回购、MLF、PSL、SLF等货币投放，这些新型流动性工具，将可能使得央行总资产继续保持扩张态势。

在中央财经大学金融学院教授、银行业研究中心主任郭田勇看来，“去年到今年，大量资本通过各种渠道向外流出，把手中的人民币给央行，换成美元。央行很被动，它本来不想让你换，但它找各种渠道换了后，卖给央行，央行就等于把人民币收回来了，所以央行的资产负债表出现的是被动性地往回缩”。

缩表是否意味着紧缩

盛松成指出，缩表并不意味着紧缩。央行资产负债表规模的变化是政策工具组合共同作用的结果，缩表与紧缩并不是同一回事。

盛松成以不同月份央行资产负债表和货币供应量的对比来做解释。他指出，今年2月和3月，央行资产规模分别缩减了2798亿元和8116亿元。同期，广义货币供应量的乘数由上年末的5.02倍，上升到3月末的5.29倍，因而目前货币供应量增长平稳。一季度央行资产规模的变化，主要与现金投放的季节性变化及财政存款大幅变动有关，不能仅将一季度的缩表视做货币政策取向的变化。

对此，黄志龙也认为，央行资产负债表的波动，主要受外汇占款的被动影响，央行主动控制的难度比较大。所以，在外汇占款净减少的情况下，央行适时转变了基础货币投放方式，维持流动性稳定。尽管某个月份的缩表、扩表和货币政策没有必然的联系，但是一旦缩表或扩表持续较长一段时间，在当前央行投放基础货币主动性越来越强的情况下，仍可能是货币政策紧缩或宽松货币政策的结果。

缩表会带来怎样的影响？黄金钱包首席分析师肖磊认为，缩表主要看具体的时机选择，但从某种程度上来说，无论如何操作，缩表对市场的影响主要还是抬高资金成本，这可以说就是紧缩，但如果央行同时有一些其他释放流动性的操作，对冲掉这个风险，就可以不叫紧缩。

在郭田勇看来，通过资管这种监管新规导致金融机构层面出现缩表是有可能的，在非银行金融机构去杠杆、去通道的背景下，各个机构同时管理资产规模往下降，大家都在缩表。这种缩表央行也很担心，因为无论是央行层面缩表还是金融机构层面缩表，都会导致社会整体货币供应量往下降。

流动性是否还会趋紧

“市场利率的上行已经持续了一段时间，利率上升的空间已不大，流动性也不会再趋紧。”对于后续流动性，盛松成如是表态。6月22日，央行公开市场进行400亿元7天期逆回购操作，同时有800亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元，这是央行两周来首次净回笼，而且也是连续两天暂停14天期及28天期逆回购操作。不过，当天市场利率显示，资金面的紧张态势有所缓解。6月22日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下行。

在此前，多数期限Shibor利率呈现一路上涨的趋势。从去年下半年开始，央行货币政策收紧，逆回购投放减少。今年央行已经三次上调公开市场操作利率。黄志龙认为，市场利率是一种常态化回升，当前各种市场利率尽管较2016年有较大的上升，但也仅仅是回升到2015年初的水平。后期市场利率持续上升的空间不大，央行的公开市场操作利率将保持平稳，而公开市场投放也将保持净回笼和净投放交替进行的常态化轨道。

刚开始进入今年下半年，央行的态度有转变迹象。在公开市场操作方面，上周（6月10日-16日），央行通过公开市场逆回购操作实施了较大规模的流动性净投放。此外，央行官员对货币政策“朝收紧方向发展”到“不松不紧”的表态也显示央行态度的微妙变化。

肖磊表示，市场利率上升的前提是，美联储加息导致的外部因素，以及国内对人民币汇率稳定性的要求，目前看美元并没有持续冲高，人民币汇率较为稳定，持续推升利率没有比较，而且外汇储备开始增加，未来一段时间国内货币政策有可能会较为宽松一些，加大逆回购可能是很重要的一个释放流动性的工具。

来源：北京商报记者 闫瑾 刘双霞