万科三天大涨25%背后：龙头房企估值随行业集中度提升

第二，集中度提升过程中，龙头房企市值提升主要由业绩驱动。1994年-2005年，Horton、Lennar、Pulte业绩分别上涨12241%、2481%、1780%，而估值则分别下滑64%、45%、42%。实际上，在每个小区间内，龙头房企市值变动方向总体和业绩变动方向保持一致。

广发证券以美为例，梳理了美国地产行业集中度提升过程中龙头企业业绩与估值的表现：

第三，行业成熟期后，估值波动幅度越来越小，尤其是2000年之后（不考虑次债危机期间）。2014年-2016年，Horton估值（PE）波动区间为11倍-19倍，估值中枢为15，Lennar估值（PE）波动区间为10倍-16倍，估值中枢为13。

对应到我国龙头房企本轮股价上涨，广发证券认为核心逻辑和美国类似，无论是A股还是内房股，股价上涨还是由于销售上涨所带来的估值修复，行业估值中枢并未发生较大幅度的偏移，并且他们认为PS-PE的传导效率越高,修复越明显。此外，通过他们的梳理对比发现，目前龙头房企中金地集团的估值偏低，未来存在向上修复的预期。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3017350