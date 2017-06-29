再涨270点！在岸人民币创去年11月以来新高

上月末，中国央行考虑在人民币中间价机制引入“逆周期因子”的消息得到证实。此后人民币并未持续走高，而是进入了“暴涨+阴跌”模式：暴涨过后，缓慢下跌，随后再度暴涨。

在岸、离岸人民币已连续3个交易日大涨，在岸人民币累计上涨近600点，离岸人民币累计上涨逾700点。

引入逆周期因子的初衷是为了抵御市场压力，维护人民币汇率整体平稳。华尔街见闻此前文章提到，虽然引入已经一定程度上推升了人民币汇率，但逆周期因子对市场的影响还需要观察。

瑞穗银行外汇策略师张建泰指出，近日来，人民币收盘价与中间价的价差却在扩大，结合昨日境内外人民币的迅速走强，有可能意味着央行在进行干预。

高盛高华预计，如果逆周期因子支撑中间价并未推高人民币，监管层有可能再度出手强化政策指引--而这正是27日境内外人民币大涨之前的状况。

另外，还有媒体认为最近人民币拉升与半年末时点和重要活动等外部因素也有关。

路透27日援引交易员称临近半年末，且达沃斯论坛正在中国召开，监管层或有意控制重要时点的汇价。此外，近期美元指数疲弱，但人民币汇率指数连续下跌，监管层并不希望人民币贬值预期再起，而希望用人民币升值逼出结汇盘。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3017718