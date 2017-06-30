供应链惹祸 许鲜提货点瘫痪未解

许鲜系统瘫痪尚未修复。6月29日，北京商报记者发现，从6月28日开始就无法正常使用的许鲜系统依旧瘫痪，许鲜官方依旧没有公开发声回应。许鲜CEO徐晗以开会为由拒绝做出回应，许鲜官方的客服一直处于无人接听的状态，截至记者发稿前，许鲜仍未对持续的瘫痪状态做出公开回应。记者从相关人士处获悉，许鲜此次瘫痪或因供应链端出现问题。

发酵 仍未修复

因系统瘫痪的许鲜危机不断升级。6月29日，北京商报记者发现许鲜App端、PC端、微信商城仍处于瘫痪状态，除上海一家提货点显示为“装修”外，许鲜在北京市、廊坊市、杭州市、武汉市所有的提货点均为“装修”中，记者点击进入时，页面仍旧弹出“店面装修中，去看看其他提货点吧”！

北京商报记者从昨日早上9时起，先后多次拨打许鲜官方的客服电话，但截至记者发稿前，许鲜官方客服电话一直处于无人接听的状态。同时，记者致电许鲜CEO徐晗，徐晗以开会为由拒绝接受采访，在记者问起许鲜系统为何瘫痪以及何时会修复好时，徐晗立刻挂断电话。截至记者发稿前，徐晗也没有对记者的采访给予任何回复。

多家提货点的店主对记者称，许鲜的区域店长已经在微信群里发布内部公告。根据公告内容显示，许鲜仍在因为仓储整改和业务调整，将继续暂停通道，提货点店主的业务需要在区域群里对接。

同时公告称，提现仍将按正常程序，但多家店主称已经开始担忧，“如果系统一直崩溃，当月可提现的钱将遥遥无期，也没有地方讨要”。多家店主都表达了此种心情。对于许鲜长期瘫痪，但官方却不给出明确回应，店主称对许鲜的信任度已经降低，“虽然一个月下来，许鲜账号里的钱不多，但许鲜就这样默不作声也多少让人心寒”。

疑点 供应链危机？

生鲜电商的竞争一直都很激烈，从供应端到终端配送，每一个环节都可以为生鲜电商“定生死”。虽然官方并未做出回应，但有业内人士向记者透露，许鲜的供应链出现了问题，难以支撑许鲜当前的业务。上述人士还表示，许鲜80%的水果都来自新发地，只有少部分是原产地直采，而从新发地进来的水果，也有很多是已经长时间存储在冷库中，此前承诺的“直采6小时送达”很难做到。

多家店主也证实了上述观点，称许鲜送来的水果经常会出现坏果，水果上出现磕碰的痕迹是经常的事情，严重的还会出现腐烂和变质。一位许鲜的常客对北京商报记者称，许鲜最开始完全要求消费者去提货点提货就已经很不方便了，虽然现在可以提供配送服务，但是服务一直难以让人满意。

生鲜电商今年的竞争尤为惨烈，很多生鲜电商平台已经折戟。一位曾供职于许鲜的内部人士称，生鲜电商想要生存，必须搭建优秀的供应链体系，这是一项长期的任务，同时，生鲜电商从前端到后端都需要专业人士且不断深耕行业，毕竟生鲜的门槛越来越高。

但一位从事信息系统的服务商对北京商报记者称，系统从瘫痪到恢复并不需要超过24小时，除非原有的系统被损毁，或者是现有系统要整合进新的系统，两者难以兼容，一般这种情况多数发生在公司并购时后台系统整合。

困局 个性化的悖论

许鲜的发展路线与其他生鲜电商相比多少有些“个性”。最开始以便宜获取了市场的认可，但随着消费者尝鲜期过后，许鲜的后发实力明显变得薄弱。今年5月30日，北京商报记者发现，许鲜开始以净菜的方式售卖豆角、白菜、胡萝卜、金针菇、玉米等大众蔬菜，上新的蔬菜品类中还包括南瓜、秋葵、秋扁等种类。但记者从许鲜6月29日的页面发现，许鲜所售的蔬菜仅剩下秋葵、黄瓜、西红柿、新百合四种，同时原本单独设立的蔬菜频道也已经从页面中消失。一位购买过许鲜蔬菜的消费者称，当天拿回家拆封后发现，只有表面的蔬菜是新鲜的，里边的蔬菜已经开始腐烂。

同时，许鲜与其他仍活跃在生鲜行业的电商相比一直比较“安静”。根据公开资料显示，许鲜在2014年9月获得数百万元天使轮融资，2015年获得数千万元A轮融资，此后再无公开的融资记录。从2016年开始，许鲜将自建的门店大面积关停。但许鲜的尝试一直没有停，许鲜在北京建外SOHO开设了UP优品便利店，店内提供直接售卖的服务，产品品类也从水果扩张到了轻食。此后，许鲜还曾在超市门店售卖茶饮，但所售茶饮一直被公开认为“山寨”色彩严重，当喜茶、一点店奶茶逐渐走红时，许鲜茶饮的市场认可度却一直没有打开。

北京商报记者 吴文治 实习记者 赵述评/文 李烝/制表