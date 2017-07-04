不用动手了？iPhone 8的打开方式可能是刷脸 苹果正测试3D面部扫描功能

下一代 iPhone 可能告诉我们：这是一个越来越“看脸”的时代。

美国媒体援引知情者消息称，苹果正为今年下半年将推出的新一代iPhone测试改进的安全系统，它将采用新型的3D传感器，让用户通过扫描面部登陆手机、完成支付认证和启动安全类APP。苹果还在测试眼部扫描，以求增强系统安全。

知情人士称，速度和精度是3D传感器的关键。它可以在几百毫秒内完成扫描并解锁iPhone，而且苹果希望，即便iPhone只是平放在桌面，不是贴近用户面部，也能实现迅速扫描。这项新功能还在测试阶段，也可能不会应用于今年发布的iPhone。