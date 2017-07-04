不用动手了？iPhone 8的打开方式可能是刷脸 苹果正测试3D面部扫描功能

下一代iPhone可能告诉我们：这是一个越来越“看脸”的时代。
美国媒体援引知情者消息称，苹果正为今年下半年将推出的新一代iPhone测试改进的安全系统，它将采用新型的3D传感器，让用户通过扫描面部登陆手机、完成支付认证和启动安全类APP。苹果还在测试眼部扫描，以求增强系统安全。
知情人士称，速度和精度是3D传感器的关键。它可以在几百毫秒内完成扫描并解锁iPhone，而且苹果希望，即便iPhone只是平放在桌面，不是贴近用户面部，也能实现迅速扫描。这项新功能还在测试阶段，也可能不会应用于今年发布的iPhone。
苹果公司的发言人拒绝对以上消息置评。但本周一稍早，堪称苹果“预测帝”的凯基证券分析师郭明池也发出了类似的预测。
郭明池最新报告预计，苹果将于今年下半年发布三款iPhone，包括全新设计的5.2英寸或5.8英寸OLED屏幕iPhone，以及4.7英寸和5.5英寸的LCD屏幕iPhone。其中OLED屏幕的iPhone--所谓的iPhone 8将支持面部识别的3D传感技术，还会改善自拍效果。
郭明池认为，iPhone 8将成为史上屏占比最大的手机，因为屏幕顶部设计有“缺口”（类似下图中间那款iPhone的正面形象），而且Home键虚化隐藏在屏幕后面。
郭明池在报告中写道：
“我们预计，OLED（屏幕）的那款iPhone不会支持指纹识别，理由是：整屏的设计不适配现有的指纹识别功能；屏下指纹解决方案的全方位扫描能力还面临技术挑战。”
郭明池还认为，苹果可能会在今年9月同时发布以上三款iPhone，但iPhone 8的上市时间可能比另两款晚，供应吃紧可能直到明年上半年都不会缓和。
此前网上消息称苹果可能将Touch ID移到iPhone 8的背面，这次郭明池并未提到Touch ID会移到哪个位置。
iPhone 8的最新猜测并未提振本周一苹果股价。本周一美国科技股集体下挫，盘中创两个月新低。当日苹果股价高开低走，收跌0.36%。纳指收跌约0.5%，其他科技龙头股跌幅还超过苹果。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3018218