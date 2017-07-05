中国三大运营商港股集体重挫 腾讯“深V”反弹

中国 电信 （00728）股价在开盘后随联通、移动一起下跌逾1%后开始反弹，目前报3.680港元。

摩根：5G业务下全面沽空中国电讯股

据经济参考报报道，移动、联通、电信三大运营商将于下半年在北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、宁波等多个城市展开5G试点工作。

消息发布后，摩根士丹利将对中国电信行业的看法从“吸引”调整至“审慎”，并将中国移动及联通列为亚洲电信股中最不建议投资股份。这主要是因为5G业务的资本投资过大且其回报率较低。

摩根在报告中指出，投资于5G的资本开支将在2019年显现，并于2020-2023年达到高峰，这将是一个“令人痛苦的过程”。由于研发成本和推广成本都远高于4G，摩根预测，5G的內部回报率仅为5%，远不能与4G业务的13%相比。

因此，摩根士丹利分析师于近日下调了对中国移动的评级。评级连降两级至“减持”，原先评级为“增持”，目标价从100元下调至70元。

此外，摩根士丹利还在报告中指出，在众多亚洲电讯股之中，最看淡联通(00762.HK)，认为其2016年盈利未如理想仍可理解，但情况持续至今年次季，则令市场失望。早前管理层表明今年盈利将会好转，惟短期看来难以实现。该行下调联通2017和18年每股盈测30%，分别较市场预测低36%和24%，目标价由12.5元降至10元，评级由“增持”调低至“减持”。

昨日，人民日报连发两文对抨击腾讯旗下《王者荣耀》游戏，腾讯股价跌4%。

今早港股开盘后，腾讯股价低开，盘中一度跌逾3%。9：43后股价开始反弹，目前已翻红，报272.2港元。

摩根士丹利在报告中称，腾讯是內地首家推出防止未成年玩家沉迷游戏措施的企业。但相信长远而言限制游戏时间对该公司影响不大。统计显示，《王者荣耀》14岁以下的玩家只占3.5%，15至19岁的玩家则占22.2%。此外，年轻玩家在游戏中的ARPU及付费比例也相对较低。摩根士丹利维持腾讯目标价310港元，评级维持为“增持”。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3018368