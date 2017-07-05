比特币暴涨，挖矿机大卖，神话还能维持多久？

上个月，“勒索”病毒在全球蔓延。电脑感染病毒后，如果用户不向黑客支付比特币，电脑中的文件将会全部消失。黑客之所以选择比特币作为交易货币，无疑是看重其背后的价值。近些年，比特币价值上涨超200万倍，不少人为之疯狂。比特币价值暴涨的背后究竟是神话还是泡沫？这种神迹还会持续多久？

一场病毒之战让人们的目光重新聚焦在比特币上。

在“勒索”病毒蔓延的三周内，比特币价值发生了翻天覆地的变化。5月12日，勒索病毒刚刚开始传播。这时，比特币的价格是1534美金/枚。但不久后，比特币价值出现暴涨，同月25日更是创下了价格的历史新高，达到了2259美金/枚。

比特币带动周边产业链的爆发。最近在微博热门话题上，就有关于比特币投资的争论。因为老公偷偷将买房首付的钱，拿去买了一堆“破铜烂铁”，老婆结果因此在微博上爆料求助。她眼中不值钱的铜铁，其实就是发掘比特币所用的挖矿机。

大幅增长的比特币，被人比喻成虚拟货币中的不动产。的确，比特币在短时间内暴涨的趋势，跟不动产的增长趋势类似。以房产为主的不动产，在近十年内处于高速增长状态。在以前一段时间内，由于土地出让方式的不规范、银行信贷规模受到管制等原因，国内出现大量通过土地或房产增值、财富野蛮增长的现象。

房价涨幅虽猛，但自从国家推出相关政策后，房价出现收紧迹象。国家统计局《2017年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况》的数据显示，今年5月15个一线和热点二线城市房地产市场基本稳定，其新建商品住宅价格同比涨幅全部回落，环比涨幅则有9个城市下降或持平。房产联系着百姓的生活所需，国家的管控政策对房地产调控的有着显著效果。

反观比特币，由于比特币在大多数国家、地区并非合法货币，但目前针对比特币推出的管制政策并不多。许多人正是看到比特币的自由度，纷纷向里面投资。据数据统计，截至今年5月14日，比特币年涨幅超过260%，秒杀国内绝大多数的投资渠道。行业内有专家认为，比特币在短期内还会保持增长趋势。

比特币重现淘金时代的神话

投资者纷纷投资比特币，使得比特币价格暴涨，是因为比特币相对于其他货币更具优势。

首先，外汇管制趋于严格，比特币成为投资新渠道。在国内，房地产投资等明显的财富增长渠道，已经被上层人士占据得差不多。普通投资者想要获得明显的财富增长，需要另辟蹊径，找寻其他投资渠道。而且，由于比特币在很多国家、地区还不具有合法性，暂时不会受到国家经济政策及国际汇率的影响。因此，自比特币诞生以来，不少投资者通过买卖比特币，获得财富变现与增长。但同时，也有一些人试图通过比特币规避外汇管制，进行不法资产转移、黑市交易等。

其次，货币稀缺性决定其价值。俗话说物以稀为贵，这个道理在货币上一样适用。不同于传统货币可由央行印刷发行，比特币总共设计仅2100万个，目前已经通过算法“挖矿”机制挖出来的有1600万个，剩余不到5百万个。随着投资比特币的人越来越多，在比特币产出数量跟不上交易规模的情况下，市场上必然会出现供不应求。由于数量有限，比特币具有极强的稀缺性，这在一定程度上使得货币得到保值--这也是炒家热衷炒作比特币的关键原因所在。

正是受到稀缺性的刺激，在国内外一些电费便宜的偏远地区，出现了规模较大的比特币“挖矿”工厂。所谓的“挖矿”是通过程序解决一些较难的数学问题，随后比特币网络会发布一定量的比特币，奖励给解决问题的人。随着比特币的火热，自然市场上也出现了各种各样的挖矿机，方便小单位运作。市面上还一度出现连“矿机”显卡都卖脱销的情况，可见投资者对比特币的狂热程度。

1849年，数十万人涌入美国加州淘金。不少的淘金者淘到了或多或少的金子。但整个淘金热下来，赚到钱的却是那些卖耐穿的衣服和靴子、铁铲、淘洗金子金盘的人。在这其中，就诞生了靠牛仔裤成为百万富翁李维斯

施特劳斯。这就是现在知名牛仔裤李维斯的鼻祖。在比特币淘金热中，也同样重复着“你们淘金我卖工具赚钱”的故事。

现代版的郁金香泡沫？

货币本无价值。从贝壳到铜钱到黄金，货币都只是代表了一种可以兑换的有价物品。从纸币开始，货币成为一种凭证，但背后有央行的信用为它做背书。但由互联网衍生的虚拟货币，颠覆了由官方发行货币的规律，为金融行业带来新的交易模式。

在日本等一些国家，比特币开始合法化，民众开始在生活场景中使用比特币消费。据媒体报道，日本将有26万家商店接受比特币支付。随着比特币的火热，国内央行一定已经关注到这个问题。不过，无论官方监管单位的态度如何，比特币市场已经以其特殊的形态存在并运行着。

目前，尽管大多数官方还未承认虚拟货币的合法地位，虚拟货币还是以很快的速度在发展。围绕比特币，还出现比特币挖矿机芯片、比特币投资私募管理、比特币交易平台、比特币支付中介、比特币移动端电子钱包等周边产品。除了比特币，市面上还出现了莱特币、以太坊等新型虚拟货币。

在经过不动产的投资热潮后，不少投资者都将目光转向虚拟货币，或直接购买，或者购入“矿机”挖掘新币。目前国内比特币投资门槛低，在一些交易平台充值100元就可以买卖，近期有大量投资者涌入市场。虚拟货币的匿名化的确会给金融业带来困扰。但随着全球经济一体化，比特币作为一种去中心化、跨区域的交易资产，与现行货币体系相比，比特币还有比较大的成长空间。

有人把比特币热称作现代版的郁金香泡沫。“工具可能是危险的，但错不在工具”。郁金香本无错，却因无序的制度，导致一场上世纪资产的“郁金香泡沫”。面对投资热潮，货币能否保值，泡沫是否会破灭，市场投资者会用脚投票。

本文由南七道和陈旖共同完成。南七道：南七道新媒创始人&CEO，关注互联网和科技创业。公号南七道。

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