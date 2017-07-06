宋慧乔-宋仲基《太后》播出前便有感情 恋情只是想亲自告诉粉丝们

宋慧乔-宋仲基《太后》播出前便有感情。
5日，宋慧乔与宋仲基的婚讯通过所属经纪公司被公开，引发大家的热议。
随后，宋仲基与宋慧乔方面的知情人接受了媒体的采访，表示："事实上，在去年2月KBS2TV《太阳的后裔》播出之前，二人便已经有了感情。因为事前制作的电视剧，在2015年下半年便开始了拍摄，当时二人之间便已经有所不同。"
之后，他还表示："而且，在去年年初宋慧乔拍摄画报的时候，宋仲基还悄悄带着零食来到了现场。因为当时电视剧还没有播出，不知情的工作人员对于宋仲基的到来也十分意外。当时二人已经拥有了美好的感情。"
而据他们身边的另一位知情人透露，如果宋仲基与宋慧乔互相有海外行程的话，经常会一起同行。虽然对于和像宋仲基这样的艺人交往，宋慧乔本人也觉得很有负担，但最终她还是被宋仲基积极地求爱和真诚的人品所打动。
相关人士表示："宋慧乔与宋仲基对于恋爱一事并没有对身边的朋友保密，而且还先告诉了值得信任的朋友。在别人询问时，二人也没有强烈地承认或者是否认。但是，宋慧乔与宋仲基对于通过媒体公开恋爱说一事十分避讳。从之前开始，他们就认为亲自告诉粉丝们才是有礼貌的。"
今日上午，宋仲基所属经纪公司表示："首先，我们要谢谢大家对于宋仲基、宋慧乔的关心，也真心希望大家能够理解我们突然发布婚讯一事。他们二人将于2017年10月31日正式结婚，因为不仅仅是单方面的事情，关系到两个家庭，所以在各个方面我们都十分小心谨慎。希望大家能够多多祝福。"
另外，宋仲基与宋慧乔因为电视剧《太阳的后裔》而结缘，并多次传出恋爱说。虽然对于恋爱说双方曾多次否认，但如今直接公布婚讯，除了让粉丝们惊讶不已之外，大家也都纷纷送上了祝福。
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