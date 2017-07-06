宋慧乔-宋仲基《太后》播出前便有感情 恋情只是想亲自告诉粉丝们

5日，宋慧乔与宋仲基的婚讯通过所属经纪公司被公开，引发大家的热议。

随后，宋仲基与宋慧乔方面的知情人接受了媒体的采访，表示："事实上，在去年2月KBS2TV《太阳的后裔》播出之前，二人便已经有了感情。因为事前制作的电视剧，在2015年下半年便开始了拍摄，当时二人之间便已经有所不同。"

之后，他还表示："而且，在去年年初宋慧乔拍摄画报的时候，宋仲基还悄悄带着零食来到了现场。因为当时电视剧还没有播出，不知情的工作人员对于宋仲基的到来也十分意外。当时二人已经拥有了美好的感情。"

而据他们身边的另一位知情人透露，如果宋仲基与宋慧乔互相有海外行程的话，经常会一起同行。虽然对于和像宋仲基这样的艺人交往，宋慧乔本人也觉得很有负担，但最终她还是被宋仲基积极地求爱和真诚的人品所打动。