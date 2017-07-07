风暴中的特斯拉：股价连日重挫 跌入熊市

股价创历史新高不到两周，特斯拉就卷入了一跌再跌的“暴风骤雨”。

继本周三创一年多来最大单日跌幅后，特斯拉周四开盘继续重挫，距离近期高点6月23日创下的386.99美元历史峰值跌去20%以上。经历了6月的严重超买之后，特斯拉股价急转直下，跌入技术性熊市。

最终特斯拉跌幅略有收窄，收跌5.58%，但盘后还在下跌。本周累跌约15%，恐将创造去年2月以来最大周跌幅。

华尔街见闻此前文章提到，市场认为，导致特斯拉股价周三大跌的主要原因是，沃尔沃当日宣布2019年以后车型将不再只配备内燃机，要么是纯电动，要么是混动。

华尔街见闻主编精选文章《特斯拉两天大跌10%：除了高盛预测“腰斩”之外，还因为这个中国人》 提到，沃尔沃是首家明确列出纯内燃机汽车淘汰时点的主要厂商。无论从时间还是空间上看，都将是特斯拉面临的重大利空。

另一个影响因素是特斯拉本周一公布的交付量不及预期。特斯拉二季度电动汽车交付量略高于2.2万辆，同比增长53%，但环比减少约3000辆。此前华尔街共识预期为2.2912辆。

交货数据公布后，高盛分析师David Tamberrino重申特斯拉股票评级为卖出。他认为，在产量超过第二季度销量后，Model S和Model X的需求似乎已停滞，并且随着Model 3的交付计划低于该公司的生产目标，该股或面临下行风险。

不只是高盛，Sanford C. Bernstein、KeyBanc Capital、Cowen等多家华尔街证券公司也对特斯拉第二季度交付的结果表示失望。至今，特斯拉Model 3在特斯拉加州工厂的进展细节仍然很缺乏。

Model 3是特斯拉大幅提升总销量的计划关键。受这款车型即将上市的乐观情绪提振，今年截至上周末，特斯拉股价累计大涨约69%；若计入今日盘前跌幅，则今年累计涨幅为47.47%。

高盛将特斯拉目标价从190美元下调至180美元。下调后的目标价只有该股周一收盘价的一半左右，降幅49%。

总体来看，科恩集团预测特斯拉目标股价最低，仅155美元。最高预测来自Berenberg，认为特斯拉最高可达464美元。这些预测的平均值为281.79美元，依然远低于327.09美元的周三收盘价。

这就留给投资者们一个大问题：该不该现在抄底呢？

来源：华尔街见闻

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