超级飓风直扑美国能源心脏 特朗普准备好了吗？

摘要：这是混乱的特朗普政府要应对的首次“天灾”，也是美国能源中心得州九年来首次遭遇如此规模飓风， 全美三分之一炼油产能在飓风行径路线上.......

美国夏休时节的平静将被一场十年一遇的飓风打破。

本周四顾问机构美国国家飓风中心（NHC）称，在逼近得州墨西哥湾海岸期间，热带风暴Harvey的最高风力已经从稍早的70多公里/小时增强到140公里/小时，将上升为三级飓风，成为2005年以来首个袭击美国的强飓风。

这也是美国总统特朗普上任以来要应对的首场飓风，但有媒体称，总统是否已经做好准备依然是一个未知数。

在周四的白宫新闻发布会上，有媒体质疑特朗普政府是否对飓风做好了充足准备，白宫新闻秘书Sarah Huckabee Sanders当时表示，特朗普已经被通报相关情况，正在对飓风的进展保持高度关注。

特朗普随后在Twitter上发布了一个今年年初他视察联邦紧急事务管理署的视频，在视频底部滚动播放了一条他关于即将到来的飓风的声明：“Harvey即将登陆，请记住，由于我们已提前布局，美国是地球上最具有复原力的国家。”

但尽管如此，特朗普政府中应急自然灾害的相关部门正处在人员变动中，引发民众对他们应对能力的担忧。例如联邦紧急事务管理署中若干主要职位依然空缺。

共和党策略师Matt Mackowiak表示，特朗普完全没有处理应对灾害的经验，即使是小规模灾难。这对99.9%的普通人来说很正常，但对于政治人物来说是不同寻常的

NHC警告，Harvey所带来的洪灾将威胁生命，浪潮高达7英尺（2米），风力具备摧毁住房、刮倒树木、造成大面积停电数日之久的威力。

这场十余年最强飓风将席卷美国能源中心得州，多家油企关闭墨西哥湾采油平台，市场也已经做出反应，汽油期货大涨，原油期货却掉头下行。

除了特朗普，美国能源中心得州，以及原油、天然气等市场都在等待接受这场飓风的考验。

（上图来自美国国家海洋和大气管理局（NOAA））

原油供应或暂时陷入混乱 但对价格提振作用有限

美国最大上市石油公司埃克森美孚、科罗拉多州最大油气生产商Anadarko、荷兰皇家壳牌、离岸钻井承包商Noble Corp都先后宣布，旗下墨西哥湾多个油气钻台停产和/或疏散员工。

分析师认为，这场风暴将大量减少得州墨西哥湾沿岸的原油进口，但对大宗商品价格的影响尚不明确，目前可以确定的是原油供应可能陷入混乱。

美国能源信息署（EIA）称，Havery影响地区贡献了美国17%的原油产量。花旗新近报告预计，Harvey给墨西哥湾带来的强降雨可能造成美国炼油产量减少200万桶/日以上。其指出，仅得州降雨量最高的地区，炼油产能就有490万桶/日。

但也有分析指出，飓风造成的原油产出下降仅仅是暂时的，而且这种影响很快就被内陆地区上升的产量所抵消，对原油价格的提振作用有限。

周四原油期货价格走低。盘中10月WTI原油跌超2%，创本周新低跌破48美元/桶，此后逼近47美元/桶，收跌2.02%；10月布伦特原油一度跌约1.6%，失守52美元关口，后跌幅收窄，收跌1.01%，报52.04美元/桶。布油较WTI 10月原油溢价扩大至4.61美元/桶，创2015年8月以来新高。

炼油产品或受正面提振

ClipperData的石油分析师Troy Vincent指出，Harvey料将打击美国炼油中心，可能炼油产量会比离岸原油产量降得快。无论炼油商产量是否达到预期，Harvey对炼油业务的威胁都比离岸采油大得多。

华尔街见闻黄金头条稍早文章提到，美国约半数炼油产能分布在墨西哥湾海岸沿线的得州和阿拉巴马州。这一次Harvey途经地区炼油产能占美国的三分之一，炼油厂所受威胁最大。

随着Harvey风力增强，本周四盘中，美国基准汽油期货价格创三周新高，10月汽油期货涨幅达到1.9%，涨至1.5575美元/加仑。9月汽油期货盘中涨破1.67美元/加仑，涨幅逼近3%，创本月新高，最终收涨2.8%。10月RBOB汽油裂解价差涨幅一度达到12%。

天然气需求或将下降

EIA数据显示，墨西哥湾地区生产离岸天然气仅约占全美天然气干气产量的5%。Seaport Global Securities的宏观策略师Richard Hastings认为，Harvey对离岸天然气生产的影响会很小。

2008年得州遭遇飓风袭击时，由于出现电力故障，用电需求减少，导致对天然气的需求下降，进而压制价格。

期棉价格走高

Harvey也影响了农产品。本周四，美国期棉连续第五个交易日上涨，除了美国农业部公布的销售数据强劲，还源于市场担心Harvey可能危害棉花收成。周四12月交割期棉收涨1.36%，收报69.83美分/磅，盘中涨至69.88美分/磅创本月10日以来新高。

Gulf Coast Cooperative的总经理Chris Yaklin预计，Harvey带来的降雨可能影响棉花产量将近20万包。（注：美国棉花单位一标准包净重226.8公斤）。

保险公司首当其冲

分析师认为，对保险行业来说，飓风带来的洪灾、停电导致炼油厂生产中断以及休斯顿航运渠道受阻是保险公司们要应对的主要问题。、

2009年NHC报告称，2008年袭击得州的二级飓风Ike几乎摧毁了整个休斯顿船舶航道的入口，加勒比海地区和美国合计103人因此丧生，得州、路易斯安那和阿肯色三个州至少21人遇难，造成损失约295亿美元。

据媒体报道，截至State Farm Mutual Automobile Insurance在得州家庭保险市场中拥有最大市场份额约19.6%，Allstate排名第二，市场份额为10.9%。

据Sandler O'Neill分析师Paul Newsome称，如果飓风登陆，以下保险公司将受到影响：Allstate，Travellers，Chubb，Progressive，Hartford，AIG，United Insurance，MetLife，AmTrust，QBE，Argo和State National。 桑德勒表示，通常只有2级以上的飓风可才能对大型公共保险公司造成重大财务影响。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3026894