吞下百度外卖 饿了么美团开战

传闻许久的饿了么收购 百度 外卖一事终于尘埃落定，外卖行业也正式从三国激战进入双寡头对抗。8月24日下午，饿了么官方正式宣布吞下百度外卖，未来后者将保持独立运营并且专注于高端市场。耐人寻味的是，同日美团外卖与饿了么都发布了外卖市场发展情况数据报告，两家企业不谋而合地在报告中将行业老大的位置留给了自己，浓浓的火药味挥之难去。可以预料，在与百度外卖化敌为友后，加强版饿了么与老对手美团外卖的大战一触即发，且这是一场始于外卖但绝不会止于外卖的市场争夺战，因为双方的目光早已盯向整个生活性服务业。

双雄争霸格局形成

根据双方披露的信息，在合并完成后，百度外卖将成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。阿里巴巴为此次交易向饿了么提供融资支持。百度通过换股方式也成为饿了么的股东。阿里巴巴和百度承诺，将给予新平台在流量入口、智能技术、金融保险等领域的支持。

饿了么CEO张旭豪强调，“百度外卖独立运作，并不代表彼此不相往来，相反，我们要形成1+1>2的合力，特别是我们要向百度外卖投入资金、流量、人力等多方面的资源”。

随后，百度外卖内部邮件曝光，该公司在邮件中提到，伴随外卖消费日渐品质化和多元化，百度外卖与饿了么两大平台优势互补，将充分整合各自在交易、配送等领域的资源。同时，百度和阿里巴巴也将给新成立的公司提供全方位、更大力度的支持。

北京商报记者获悉，在8月24月上午举行的饿了么与百度外卖内部会议上，张旭豪表示，此次饿了么与百度外卖达成合作后，将实施双品牌战略，百度外卖自创立就以走高端路线的差异化定位和自建配送的模式进入市场，为行业发展提供了新思路。

张旭豪同时表示，外卖行业的市场体量虽然很大，但渗透率还很低，还需双方合作。未来上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）将成立双总部，北京即将成为上海之后的第二个总部。与此同时，双方未来在技术方面还需要AI的支撑，所以不会关闭这个品牌和取消这个团队。

至此，饿了么与百度外卖收购事宜终有定论，外卖行业的“三国杀”格局也随着二者的合并变成饿了么与美团外卖之间的双雄争霸。北京商报记者就此联系到美团外卖相关负责人，美团外卖回应称，“感谢每一位同行者，外卖行业走到今天，是市场上每位参与者相互成就的过程”。虽然这一回应颇为感性，但不少业内人士都认为，该公司与饿了么之间的紧张空气渐浓。

数据硝烟已起

在正式宣布并购一事的同日，饿了么与美团外卖均发布目前国内外卖市场发展情况的数据报告，两份报告数据差别不小。美团外卖提供了一份来自Trustdata的《2017年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示，2017年上半年中国外卖市场交易规模为911.9亿元，2017年上半年中国外卖市场份额（交易额）美团外卖以45.2%领跑，饿了么以36.4%位居第二，百度外卖则仅占有6.3%。另外，北京商报记者注意到，在这份报告中，强调目前外卖市场增长最快的为三、四线城市，并突出了美团外卖在三、四线城市下沉的优势，而且其中一组数据提到，“今年6月底美团外卖商家版DAU（日活跃用户数量）为64.2万（家商户），高于百度外卖10.6万（家商户）与饿了么36万（家商户）之和”。

而饿了么在宣布收购百度外卖后，也旋即提供了一组来自艾媒咨询发布的2017年上半年中国在线餐饮外卖市场研究报告，报告显示目前外卖市场份额中，饿了么以41.7%保持领先，美团外卖以41%紧随其后，百度外卖则仍然保有13.2%的份额。在用户活跃度方面，饿了么提供了来自易观发布的Q2外卖市场数据报告，数据显示，截至2017年6月，饿了么App月活人数达3402万人，美团外卖月活人数达2989.7万人，百度外卖月活人数达1748.9万人。除了上述两组火药味十足的数据外，有网友在看到饿了么官方微信发布的宣传海报后，也认为背后颇有一丝“红+蓝”灭“黄”的意味。

对比双方目前提供的数据来看，饿了么与美团外卖之间在数据方面的较量已然展开。一位不愿具名的业内人士表示，一直以来饿了么与美团外卖之间的市场份额差异并不大，此次饿了么收购百度外卖后，将进一步缩小二者之间的市场份额差距，未来将是饿了么与美团外卖在整个生活服务领域之间的竞争，即体现于双方在商户端与用户端寸土必争，也是双方背后资本方的博弈。

在此次饿了么官方发布的内容以及百度外卖的内部邮件中，都提到了双方背后的股东阿里与百度将在二者结合后继续提供多方面的支持。阿里系目前是百度外卖的最大股东，同时也是此次饿了么收购百度外卖的主要推手，按照目前公布的消息来看，饿了么与百度外卖将形成差异化运营，百度外卖专攻高端市场，而饿了么则继续发力原有学校市场，这也使得饿了么的业务结构层次更加分明，同时也对美团外卖发起强劲挑战。

全面竞争在所难免

作为外卖平台的主要商户类别，餐饮企业对于此次饿了么收购百度外卖后的市场格局变化十分关注。北京商报记者在采访过程中也了解到，此次收购达成后也将对不同规模的餐饮企业产生不同程度的影响。

嘉和一品董事长刘京京在接受北京商报记者采访时表示，外卖平台之间的整合是必然趋势，但对于餐饮企业而言并不愿意看到某一家平台垄断市场的局面，平台之间的竞争将会给餐饮企业带来一定的红利，但如果出现一家独大的情况，对于餐饮企业而言并非好事。另外，刘京京表示，目前外卖行业整体效率仍然较低，并因此产生了大量的配送成本和包装成本，给开展外卖业务的餐饮企业造成一定的压力，“未来无论外卖平台市场如何变化，希望平台能够在提升外卖行业效率方面多下功夫”。

另有一位不愿具名的单体餐厅负责人表示，如今整个外卖行业仍然存在效率低下的问题，商户背负的外卖配送、包装成本过重，如果行业中出现一家平台独大的情况，平台方掌握更多话语权，那么很多小商户都可能面临更高的平台扣点压力，这样很多小商户在外卖业务上也很可能“无利可图”。

中国食品产业评论员朱丹蓬则表示，目前外卖市场从三国杀到双雄争霸格局的改变，短时间内会对平台商户产生更多利好，同时，美团外卖与饿了么也将在商户种类、服务质量、配送效率、食品安全等多个方面展开全面竞争，这将继续推动整个行业向更加可持续、更加健康的方向发展。目前，美团外卖除了在餐饮外卖领域继续下沉，也在超市、同城配送、鲜花等非餐业务上横向发展。同样饿了么和百度外卖也在超市、鲜花、医药等方面进行布局，百度外卖还通过“质享生活”强化自身电商属性。在朱丹蓬看来，外卖市场短时间内不会出现某家平台垄断行业的情况，但全面竞争在所难免，厮杀还将继续。

来源：北京商报记者 肖玮 郭诗卉/文 韩玮/制表