突破6.64！人民币中间价暴涨226点 创逾一年新高

摘要：周一人民币中间价上调226点，人民币兑美元中间价报6.6353。在周末举行的杰克逊霍尔全球央行年会上，耶伦讲话没有提及货币政策。美元创2年以来新低。

据中国外汇交易中心的最新消息，周一人民币中间价上调226点，人民币兑美元中间价报6.6353，创逾一年新高。

在周末举行的杰克逊霍尔全球央行年会上，耶伦致辞表示，应当温和调整金融监管，讲话没有提及货币政策。美元创2年以来新低，美元指数刷新2015年1月以来新低至92.42。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭认为，随着企业和个人追赶人民币上涨风潮，强势人民币可能得到进一步支撑。谢栋铭指出，过去两年来，中国人大量买入外汇，一旦进行结汇将为人民币上涨提供更多动能。

中金固收分析师陈健恒、唐薇月初曾表示，积累了两年的人民币贬值预期，现在可能面临变盘。陈健恒和唐薇认为，从5月份到8月份，人民币对美元的升值很大程度上是因为美元继续走弱，但目前市场可能正逐步进入第三阶段，这个阶段人民币的升值可能不是美元走弱驱动的，而是过去积累了长达2年的未结汇头寸以及阶段性看空人民币头寸的反向平盘推动的。（详见：读要闻 | 汇改两周年：强势人民币会是下半年最重要的宏观变量吗？）

他们认为，一旦人民币突破一些重要关口，会触发一些止损盘的平盘，并且企业的结汇情绪会上升，带动自营盘也跟上买入人民币。这可能会形成一波较强的自发趋势。

在岸人民币兑美元开盘大涨230点报6.6415元，至逾一年新高。

截至9:25，离岸人民币上涨0.06%,报6.6386。

自今年5月以来，人民币势如破竹。无论是离岸、在岸，还是人民币对美元中间价，均从6.9附近一路上涨至6.66左右。

央行参事盛松成本月稍早接受中新社采访称，人民币汇率已经趋于稳定，预计下半年汇率依然会维持稳定，甚至有所升值。他认为，人民币兑美元汇率年底到6.6甚至6.5是完全有可能的。

盛松成还提出，在市场难以依靠自身力量回归理性的情况下，应该通过加强舆论引导，通过政策宣传增加与市场的沟通，让市场的短期预期更多地回归基本面。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3027321