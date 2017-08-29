直奔6.60 人民币成8月表现最好亚洲货币

大摩首席中国经济学家邢自强邢自强认为，人民币汇率2017年末预期上调至6.60（vs. 彭博问卷市场共识的6.85）、2018年末上调至6.80（vs. 彭博问卷市场共识的6.90），符合今年美元兑一篮子货币汇率走弱的背景。

摘要：美元指数本月已累计下跌1.27%。随着美元疲软持续，8月离岸人民币汇率累计上涨1.82%，令人民币跃居表现最好的亚洲货币。

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