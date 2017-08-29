直奔6.60 人民币成8月表现最好亚洲货币

摘要：美元指数本月已累计下跌1.27%。随着美元疲软持续，8月离岸人民币汇率累计上涨1.82%，令人民币跃居表现最好的亚洲货币。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者张一苇。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*
随着美元疲软持续，人民币汇率一路走高。美元/离岸人民币日内最低达6.6063，美元/在岸人民币日内最低达6.6060，均创52周新低，直奔6.60。
8月以来累计上涨1.82%的强劲势头，令人民币跃居表现最好的亚洲货币，将印度卢比、韩元、港元、新台币、泰铢、越南盾等远远甩在后面。美元指数本月已累计下跌1.27%。
摩根士丹利“空翻多”：人民币上涨还没到头 今年目标6.60
基于美元持续走贬的外部环境，本月早些时候，摩根士丹利成为首家对人民币汇率前景“空翻多”的华尔街投行，
8月11日，大摩外汇策略团队调整了人民币汇率预期，由此前的平稳走低，翻转为2017年内的温和回升，三季度预期从6.86上调至6.63，年末预期从6.90上调至6.60。
大摩首席中国经济学家邢自强邢自强认为，人民币汇率2017年末预期上调至6.60（vs. 彭博问卷市场共识的6.85）、2018年末上调至6.80（vs. 彭博问卷市场共识的6.90），符合今年美元兑一篮子货币汇率走弱的背景。
随着美联储加息路线图的进一步推进，中国近期的谨慎政策动作，比如人民银行对人民币中间价形成机制引入“逆周期因子”避免汇率超调，以及加强对“负面清单”上中国企业海外投资的资本管制，都将缓解跨境资本流动和人民币汇率所面临的压力。
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