美国证监会警告ICO风险：谨防哄抬价格，市场操纵

美国证监会警告投资者，这些声称拥有ICO技术的公司，可能会以所谓新兴技术为噱头，来达到“拉高出货”和“市场操纵”的目的。就在昨日，财新报道称，ICO暴富引发非法集资风险，中国监管不排除直接取缔的可能。

美国证监会投资者教育办公室向投资者预警，部分声称与ICO有关，或者声称正在进行ICO发行的公司，可能存在诈骗。欺诈者们通常会利用新兴技术的诱惑，来使潜在投资者将钱投到骗局中。这些声称拥有ICO技术的公司，可能存在“拉高出货”和“市场操纵”的两种欺诈可能。

这是美国证监会（SEC）可能会提高对数字货币的监管审查级别的最新信号。就在不久之前，美国证监会（SEC）叫停了四家场外交易的公司的ICO发行。

在7月初，美国证监会（SEC）还曾表示，他们对时下最火爆的数字货币发行ICO具有监管权。

ICO，全称为Initial Coin Offering，其含义与IPO其实非常相似，都是指通过发行一样东西来进行募资，只不过，IPO发行的是自己的证券，但ICO的发行物是电子货币（代币）。

SEC称，通过出售电子资产来募资的公司，必须遵守美国联邦证券法。发行人必须向政府登记他们的交易，电子货币交易所也一样。

在ICO中，投资者可以通过使用虚拟币去投资早期产品或者项目。而这些可使用的虚拟币可能是比特币、以太币等。

在完成投资后，项目方通常会按比例给投资者发放其他代币。其他代币的价值会随着项目的发展产生相应的变化，而投资者参与ICO所获得的代币往往可以通过二级市场交易或是分红获得回报。

近年来，ICO可谓是发展得如火如荼，它的融资速度甚至让IPO都望尘莫及。

华尔街见闻此前提到，区块链铅笔、ICOAGE创始人龚鸣日前在活动中称，“前不久一家区块链企业印链(Inchain)通过ICO仅用22小时就完成了2000万人民币融资，而另一家叫Gnosis的区块链初创公司只用了9分钟就售出了所有代币。”

金融研究机构Autonomous的最新的研究报告显示，今年年初以来，新兴科技公司通过ICO融资了近13亿美元，2016年全年融资规模还只是突破2亿美元。

媒体：中国监管不排除直接ICO取缔的可能

财新昨日报道称，ICO暴富引发非法集资风险，中国有关监管部门将对ICO采取行动，在监管、法规体系准备好将ICO纳入之前，甚至不排除直接取缔的可能。

财新记者从多位监管人士处获悉上述消息，是否取缔的方案正在研讨之中，央行、证监会均参与其中。这一行动的法律依据来自1998年颁布的国务院3号令《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3027558