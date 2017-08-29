热带风暴“哈维”上周末给得克萨斯州南部带来强降雨，由此导致的“灾难性”洪水侵袭美国油气行业重镇休斯顿。

“哈维”于上周五夜间在科珀斯克里斯蒂港附近登陆后，已从4级飓风减弱至1级热带风暴，但给东北方向上150英里外的休斯顿带来强降雨。

美国国家飓风中心警告称，一些地区的降雨量可能高达50英寸，这将是“空前”的。该中心表示，预计得州东南部很多地区将爆发创纪录的洪水，造成“危及生命的情况”，预计强降雨将至少持续到周三。一些地区的24小时降雨量超过了27英寸，预计到周日夜间将达到35英寸。

美国国家气象局表示，降雨量已经达到2001年肆虐休斯顿的热带风暴“埃利森”的水平，而且现在仍在下雨。《休斯顿纪事报》报道称，夜间的洪水已经导致5人死亡，而警方表示，在水位不断上涨之际，已营救至少1000人。

休斯顿有最著名的石油工业、美国国家航天局以及休斯顿港口，这个城市以石油类、生物化工类、航空工业类作为第二产业基础，拥有240万人口，是美国第四大城市，但在人口密集程度如此之大的城市，出现这样的强降雨对城市居民生活冲击很大。

虽然得克萨斯州和美国联邦政府都做出了飓风来临之前的预案，投入了大量人力，但是对于洪水的预期显然有所不足，911热线的求救电话应接不暇，救援人员只能优先帮助有生命危险的灾民，而其他人的等待也让他们面临的危险不断提升。随着水位不断升高，人们发现情况已经越来越严重，不得不自发逃离。

19亿美元损失

超过30万人受断电影响，大量建筑受损，这可能是全部损失的冰山一角。由于恶劣天气影响了应急人员前往受灾地点，政府部门眼下对“哈维”造成的损失还不完全清楚。根据彭博行业研究分析，“哈维”风暴可能会带来19亿美元的经济损失和13亿美元保险损失。

“哈维”是近12年来美国遭遇的最强飓风,也是得州自1961年来遭遇的最强飓风。得州上一次遭遇强飓风是在2008年。当年9月，二级飓风“艾克”登陆得州，在得州、路易斯安那州等地造成破坏，直接或间接造成113人死亡。

得州沿海城市罗克波特是受灾最严重的城镇之一，该市住宅、商铺、学校等严重受损,一些建筑被毁。

“哈维”在得州沿海地区造成严重灾害。罗克波特市长查尔斯·瓦克斯26日说，“哈维”“正中”该市，造成大面积破坏。由于飓风损坏了包括手机通讯在内的通讯服务,该市应急系统的工作受阻。

美国总统特朗普当地时间周日晚间发表推文称，休斯顿降水量达历史新高，整个得州受洪灾影响，此次洪灾是美国历史上前所未有的，预计未来还会有更多降雨。特朗普将于当地时间周二前往飓风受灾区得克萨斯州。

日产油减43万桶

美国国家飓风中心周一称，“哈维”已经在远离海岸，但预计截至周二还会徘徊在接近海岸处，而且洪水有可能从得州向东部的路易斯安那州蔓延。

得州拥有560万桶/日的炼油产能，路易斯安那州也有330万桶/日炼油产能。受飓风影响，估计逾200万桶/日炼油产能关闭。

几位炼油和船运行业消息人士称，在飓风“哈维”导致美国墨西哥湾沿岸部分炼厂关闭后，美国贸易商正在寻求从北亚进口油品船货到美国。

美国内政部表示，“哈维”吹袭令墨西哥湾大约有112间炼油厂停产，一半钻油台暂停运作。当局预料，有22%原油产能下降，天然气石油产能有26%下降，相当于每日减少43万桶。消息令纽约期油上周五升至47.87美元高位。

高盛分析师Damien Courvalin在报告中称，“哈维”飓风对炼油行业和港口的威胁相比对石油或天然气产量的影响更大，因预计受到冲击的地区几乎没有原油生产设施。

石油和天然气集团埃克森美孚周日早上表示，洪水导致其位于Baytown的炼油厂出现了“运营问题”，该公司补充称，炼油厂正在“安全而系统化地关闭运营”，同时“采取所有预防措施来尽可能减少对社区和员工的影响”。

荷兰皇家壳牌也表示，由于暴雨和“附近洪水”问题，其位于Deer Park的炼油厂和化工厂开始“受控关闭”。该公司表示，只有关键员工将留守至本周结束。

因受热带风暴“哈维”影响，本周一美国NYMEX汽油期货在早盘跳涨6.4%，美国取暖油期货涨幅2.5%。此外，美国WTI原油涨幅0.4%至48.05美元/桶；同时布油也短线拉升，现报52.83美元/桶。

高盛方面指出，受冲击风险最大的地区其炼油能力为640万桶/天，占目前美国整体炼油能力的35%。炼油能力的初始损失可能会压制成品油的供应；石油和天然气需求的降幅可能大于产量的下降。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受北京商报记者采访时称：“作为自然灾害对于油价的冲击多表现在短期且力度较大。但是从长期看国家油价的波动受制于'哈维'的影响将会随着灾害的退去而减弱，需要警惕的中长期风险在于委内瑞拉。”

来源：北京商报记者 陶凤/文 贾丛丛/制表