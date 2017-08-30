媒体：工商总局正评估对苹果涉嫌违反反垄断法规的举报

8月初，苹果遭到了来自国内相关开发者和律师的举报。8月7日，28家匿名的国内应用厂商及其律师专家团队在北京召开苹果应用市场反垄断集体行动说明会。

随后，国内厂商向国家发改委和国家工商总局举报，认为苹果公司涉嫌“滥用市场支配地位”的行为，包括拒绝交易、差别待遇、附条件交易即搭售、定价过高等内容。

举报焦点在于苹果公司强制下架部分APP，以及对部分APP处以30%的提成等问题。举报方认为，苹果公司运营的APP Store在“iOS系统下的智能终端应用程序销售平台”的中国大陆市场具有绝对的市场支配地位，在这种情况下，苹果公司没有正当理由下架APP软件、以及不恢复上架甚至封禁开发者账户。