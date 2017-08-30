媒体：工商总局正评估对苹果涉嫌违反反垄断法规的举报

新浪援引媒体称，中国工商总局据称正在评估对苹果公司涉嫌违反反垄断法规的举报。
8月初，苹果遭到了来自国内相关开发者和律师的举报。8月7日，28家匿名的国内应用厂商及其律师专家团队在北京召开苹果应用市场反垄断集体行动说明会。
随后，国内厂商向国家发改委和国家工商总局举报，认为苹果公司涉嫌“滥用市场支配地位”的行为，包括拒绝交易、差别待遇、附条件交易即搭售、定价过高等内容。
举报焦点在于苹果公司强制下架部分APP，以及对部分APP处以30%的提成等问题。举报方认为，苹果公司运营的APP Store在“iOS系统下的智能终端应用程序销售平台”的中国大陆市场具有绝对的市场支配地位，在这种情况下，苹果公司没有正当理由下架APP软件、以及不恢复上架甚至封禁开发者账户。
这是苹果在国内首次遭到反垄断举报。当时苹果进行了回应，但被认为答非所问：
如果某个应用软件因为违反了应用商店的相关指南而被拒绝或被移除，开发者可以使用申诉流程，向应用商店就其应用软件具体情况提出再次审核并可以获取支持，从而帮助其尽快恢复上线。在中国，我们持续扩大本地的开发者关系团队，并竭力帮助开发者在应用商店上获得成功。
针对苹果的反垄断调查，可能是日渐升温的中美贸易争端的表现。特朗普此前要求美国贸易代表启动“301调查”，敦促对从中国进口的钢铁等产品征税。
美国媒体Axios曝光的白宫机密会谈内容显示，特朗普对幕僚长Kelly怒吼：我要关税！
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来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3027827