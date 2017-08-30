无视美元反弹 在岸人民币涨破6.59！

人民币连续三日大涨。

今天早盘，在岸人民币兑美元大涨升破6.59元，再创逾14个月新高。

早些时候央行公布的人民币兑美元中间价报6.6102，上日中间价6.6293，上调191点，连续三日创去年8月以来最强。上日官方收盘报6.5975，夜盘收盘报6.5956。

隔夜，美元结束连日下跌反弹。美元指数昨日盘中跌破92关口，触及52周以来低位至91.62，其后转而上涨0.10%，目前报92.30。

在岸人民币已经连续四个交易日上涨。在岸人民币和离岸人民币兑美元接连升破多个关口，创一年多来新高。

离岸人民币已连续11个交易日上涨。今日，离岸人民币于9:15分后快速上扬，目前涨0.21%，创去年6月以来盘间新高 。

今日离岸人民币走势

美元触底反弹 人民币还能持续上涨？

此前，华尔街见闻提到过，在人民币涨势如虹的背后，美元持续走弱是一个关键影响因素。同时在央行市场引导下，投资者对人民币中长期持稳的预期增强，也是难以忽视的原因。

对于未来走势，在美国经济依然稳定的背景下，分析师认为美元继续下行空间有限，如果美元反弹，人民币在定价规则的作用下将有走弱的动力。此外，今年5月引入的“逆周期因子”，也可能会对过度的市场供求起到过滤作用而平滑人民币波动。

韩会师认为，人民币持续大涨有两个因素：

因素一：美元到了92-93附近，交易员对美元短线反弹有所预期是人之常情，而这种抢反弹的操作一旦失败，就可能变为集中的平仓止损。 因素二：中间价坚决地跟随美元波动。 在上述情况下，一旦交易员发现日盘交易时段美元指数继续走弱，且在日盘时段看不到可能在夜盘令美元反转的好消息时，其心理压力是巨大的。因为如果美元在夜盘时段不能终止下跌，次日开盘人民币必然继续大涨。只要持有美元多头的交易员无法对美元的具体反弹日期做出自信地判断，此时最保险的办法就是止损，免得继续提心吊胆地过日子。 综合来看，在美元指数跌到92-93附近时，人民币因机构自营盘集中止损平仓而出现快速升值是有可能的。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3027787