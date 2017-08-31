Apple TV 游戏无人问津，苹果到底做错了什么？

编者按：即将在 9 月发售的 iPhone 十周年版本也吊足了众人的胃口，Apple TV 也将在今年的发布会上迎来重大更新，而它的主题将会是“4K”。这一代Apple TV的主题中，“游戏”是一个非常重要的组成部分，而Apple TV发布两年了，Apple TV 游戏却做的不温不火，Apple 究竟做错了什么？Apple TV 游戏还有出头之日吗？

当 Raw Fury Games 1月在iOS上发行极简主义策略游戏“王国：新大陆”时，也开发了Apple TV的版本，这是很合理的，iOS代码很容易移植到 苹果 的机顶盒上，控制方案能够平滑的从触摸屏转换到Siri Remote遥控器。

但是在推出五个月后，“王国：新大陆”在 Apple TV 上的销售只有 600，而 iOS 版本则销售量为54000，一年前发布在 Xbox One 的版本则约为 35000 台。 Raw Fury 联合创始人兼CEO Gordon Van Dyke并没有对平台表示不满，但他表示，发行商不太可能发布任何无法轻松从现有 iOS 应用移植到 Apple TV 游戏。

他说：“如果我们只在 Apple TV 上发布，情况会非常困难。”

Van Dyke 的评论说明了 Apple TV 作为视频游戏系统的迟钝状态。 自从苹果在 2015 年底推出第四代电视盒后，该平台的游戏方面没有明确的方向或目的。 开发商们说，他们没有什么动力去创建专门针对 Apple TV 的新游戏，所以大多数游戏都是来自 iOS，在 iPhone 或 iPad 上能够更好的使用。 结果是游戏系统被困在成功与失败之间。 成为一个很容易忽略的功能，而不是能够帮助苹果公司提高流媒体盒子市场份额的竞争优势。

苹果公司不是唯一一家在游戏业务上失败的流媒体盒子公司。亚马逊的 Fire TV 和谷歌的 Android 电视平台也处于类似的状态，以前曾经尝试过类似移动设备的游戏盒子，如 Ouya 和 GameStick，都是商业上的失败。

公允地说，苹果从来没有把重点放在游戏上。 然而，这家世界市值最高的公司仍然处于独特的地位，具有独特的优势。苹果聚焦于高端硬件产品，这意味着它比亚马逊的 Fire TV 电视棒更容易催生好的游戏，同时苹果公司还与 iPad 和 Apple Watch 等新设备背后的开发商建立了良好的关系，它还拥有最专业的技术消费者的巨大生态系统的优势。 一些专家甚至认为这些优势将有助于Apple TV 取代传统的游戏机业务。

Apple TV 游戏想要摆脱此前的状态还不算太晚。 但是，为了实现这一点，苹果公司将不得不以前所未有的方式对视频游戏做出承诺。

控制器的可能性

根据 Appfigures 的数据，2015年12月，Apple TV 推出不久之后，该设备拥有1002个游戏，而游戏是 App Store 的应用中的数量最多的类别。Apple TV 的游戏已经增长了170％，达到2704个。

不过，这还是不能与 iOS App Store 中的几十万的游戏数量相比，而在 Apple TV 上，游戏并不是数量最多的应用。 娱乐类别已跃升至 3875 个应用，在过去 20 个月中增长了 830％。 而 Apple TV 的“生活方式”类别（其应用包括Nest，Zillow和Ikea Catalogue）已经拥有1626个应用，自 2015 年 12 月以来增长了 1080％，数量接近接近游戏。在撰写本文时，在免费应用榜上排名最高的Apple TV 游戏是天天过马路，排名第28位。

当开发商瞄准 Apple TV 时，主要的动机并不一定是为了销售游戏。 手机游戏工作室 Vector Unit 的CEO Matt Small 表示，创建电视端产品有助于工作室与平台方的建立牢固的关系。 （像 Riptide GP2 和 Mousebot 这样的游戏可以在流媒体播放器上带来更好的每用户收入，但总的来说， Apple TV 平台的销量远不及移动版本）。

“关于电视平台，我们能做的事情不多，这是我们与苹果与谷歌维持良好关系的一部分，以帮助支持他们的新平台。”

Raw Fury 的 Gordon Van Dyke 说，这些游戏也有助于增加 iOS 版本游戏价值。如果一个想买“王国：新大陆”的用户知道这个游戏也有 Apple TV 版本，这可能增加他购买的几率。

“他们也许不见得一定会在Apple TV 上玩，但是如果用户有 Apple TV ，至少在他们想玩的时候提供了一种新的选择。” Van Dyke 说。

不过，开发人员目前还没有兴趣发布 Apple TV 独占的游戏，这也是最终的限制因素。

例如，Raw Fury 在 PC 和任天堂 Switch上发布了一个名叫 奇界行者 GoNNER 的2D横版动作冒险游戏，英伟达也将游戏移植到了自己的 Shield 电视盒子上。但 Siri Remote 极简的操作不适应这个游戏，虽然 Apple TV 支持第三方游戏手柄，但 Van Dyke 认为玩家不会为了一个游戏去买一个额外的输入设备，所以如果一个游戏无法与 Siri Remote 兼容，它就失去了在Apple TV平台的吸引力。

Vector Unit 的 Matt Small 表示，如果他的工作室做一款只针对 Apple TV的游戏，可以引入新的图像效果和其移动端中无法进行的其他图形改进。 该工作室还可以创建比 Siri Remote 更复杂控制的游戏，或者使用 Siri Remote 的控制器进行更多的尝试，他认为这个控制器没有被开发人员充分利用。

但现在这只是一种假设。 “我们可能会等待用户更多一点”，然后再做一个Apple TV 独占的游戏。

重新思考 Apple TV 游戏

苹果软件和服务高级副总裁 Eddy Cue 在 2015 年 12 月对 BuzzFeed 表示，苹果电视上的游戏将以与 iPhone 上相同的方式发展。

Cue 说：“当首次发布 iPhone 时，我们并没有把它当作游戏设备。 “但游戏成为 iPhone 很大的一部分，因为事实证明，游戏不仅仅针对硬核玩家，有更多的人喜欢游戏。 我们扩大了市场。”

Apple TV 当前的游戏状态证明了 Cue 的预测是错误的，事后来看很清楚原因是为什么：虽然iPhone 的触摸屏为任何人玩游戏提供了一种新的直观的方式，但是相比于触摸屏和游戏手柄，Siri Remote 对于游戏来说是一个障碍。而且因为 Apple TV 的游戏主要是为用 iPhone 和 iPad 设计的，所以在大屏幕上并不一定有更好的体验。 （例如：通过 iPhone 或 iPad 上的触摸屏按钮，Vector Unit 的 Mousebot 更难以使用 Siri Remote控制。）

然而，Apple TV 游戏的任何改进都必须从苹果对输入设备的更强硬的态度开始。 这并不是说苹果应该开始将每个机顶盒配备成一个完整的游戏手柄，但是它可以以更加游戏友好的方式重新设计其遥控器。例如 Roku Ultra 的遥控器，在顶部有一个方向键，底部有两个游戏按钮，既包含基本的游戏控制，又不会影响遥控器的其他功能。

“我希望多加几个按钮，说实话，只要给我们灵活的选择按钮，甚至可以放在遥控器下面，这样感觉就像NES控制器，“Raw Fury 的 Gordon Van Dyke 说。

Apple 可以对使用传统的游戏手柄的游戏拥有更多的所有权。 而不只是在App Store产品页面上加上“需要手柄”的警告。也许 Apple 公司可以检测用户是否已将手柄连接到系统，并相应地调整了App Store 的体验。这样 Apple 公司就可以考虑推出配套的手柄。

Van Dyke说：“如果有办法确保用户拥有额外的游戏手柄，情况会有很大的改观。 这样我们就不用担心买了游戏的人却没有手柄去玩。”

最后，苹果公司可以通过资助一些“Apple TV独占”的游戏，来促进发展，吸引人们的兴趣。据报道苹果公司明年专门拨出10亿美元用于原创视频，如果投资原创游戏开发似乎也很合理。 一些优质的独占游戏甚至可能会帮助Apple TV突破免费游戏模式，这可能会颠覆手机游戏。

Vector Unit 的 Matt Small 说：“苹果当然可以投下几十亿美元的赌注。”

所有这些建议的共同点是承诺。 到目前为止，苹果并没有对Apple TV游戏付出太多的努力，这反映了公司对游戏的看法，而 Cue 在2015年12月的评论就表明了这一点。 虽然这种策略可能对 iPhone 和 iPad 有用，但它对苹果的客厅电视盒子没有产生同等的影响。苹果不重视Apple TV游戏，用户也不重视，这又导致了开发者的不重视。

原文链接：https://www.fastcompany.com/40457373/where-did-apple-tv-games-go-wrong

编译组出品。编辑：郝鹏程

本文来自翻译：www.fastcompany.com，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5090430.html