ICO监管政策可能年底出台 北京或将先行

ICO即Initial Coin Offering的简称， 它与股票市场的IPO有着高度的类似：一个项目方通过互联网发行一种独有的代币，并通过这种代币筹集用户手中诸如比特币等流动性较好数字虚拟货币，此后可以通过出售这些虚拟货币完成资金的募集。

昨天，华尔街见闻曾提到，国内知名ICO项目平台ICOINFO发公告称，为防范风险，从即日起，主动暂停一切ICO业务，待相关部门监管政策出台后，按照政策规范开展业务。

ICO有多疯狂？

网易科技稍早报道称，“一睁眼，账户里多了两个亿！周围的兄弟们身价都涨了几百万！这种你能想象吗？”这样的“励志故事”在ICO圈子里广为流传。

数字货币龙头比特币市值占整个市场市值40%以上。自今年年初以来，比特币价格上涨了360%，但整个数字货币市场的市值却增加了800%。整个市场的市值增加值高达1585亿美元（超过了1万亿人民币），超过了世界上多数国家的法币价值。

数字货币市场的迅速膨胀，主要是因为“代币”生态的扩张。一些通过ICO发行出来的新币在社区内爆炒，价格可以在短期内增长上百倍，极高的利润不断吸引玩家们入场，数字货币市场被滚雪球一样地不断放大。例如因一个玩笑而诞生的“狗狗币”，其市值就达到了2亿美元。

当前，ICO正进行飞速发展，国家互联网金融安全技术专家委员会在7月发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，截至2017年7月18日，国内已完成的ICO项目共计65个。其中，2017年以前共上线完成5个项目，今年1～4月上线8个，5月上线9个，6月上线27个，7月（截至18日）已上线并完成16个。

从ICO平台看，融资金额最多的平台分别为ICOAGE（经营主体为上海趣块信息科技有限公司）、ICOINFO（经营主体不明）和ICO365（经营主体为深圳众链科技有限公司），分别占30.7%、22.9%和10.6%。 ICO疯狂的背后，则是因暴利而蜂拥入局的玩家们。网易科技援引一位资深玩家总结称，“ICO的暴利已经超过了贩毒。”谁谁谁又赚了上千万，这是这个圈子里的励志故事。

非法集资还是传销诈骗？证监会、银监会双双对ICO出手

据第一财经，中国证监会近日正在向部分区块链企业就ICO征询意见。对于那些打着虚拟货币的名义进行传销诈骗的ICO项目，证监会表示尤为关注。

第一财经援引世泽律师事务所合作人孙铭律师指出，某些区块链(分布式账本)项目纯粹为了圈钱目的，而投公众所好地刻意在项目中营造出“非必要性代币”来发起众筹，而实际上这些“代币”在该项目的系统内只有少许非实质性的功能用途，而非不可或缺。

考虑到ICO代币这些类证券的特点，监管者在未来制订出一些关于ICO产品众筹的特殊限制并非不可能，其中最有可能的是限制代币在各大交易所流通交易(尽管数字加密代币的无国界性导致任何特定国家的监管很难实现效果)。

华尔街见闻29日提及，24日，银监会起草了《处置非法集资条例（征求意见稿）》，列举了一系列处置非法集资职能部门应当启动行政调查的情形。值得注意的是，这些情形中，包括以虚拟货币等名义违规筹集资金的行为。

银监会指出，目前非法集资以直接吸收公众存款、投资理财等为主，而以虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义的非法集资层出不穷、花样翻新，迷惑性强，辨别难度大。

据财新报道，中国有关监管部门近日将对ICO采取行动，在监管、法规体系准备好将ICO纳入之前，甚至不排除直接取缔的可能。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028053