飓风哈维肆虐 24%美国炼厂产能被迫关停 美国汽油期货创两年新高

摘要：哈维造成美国炼厂日产能关停约440万桶，24%美国炼厂产能被迫关停，目前美国炼厂产能已经接近2008年的低位。受此影响，纽约汽油九月期货价格一度升6.6%，涨破2美元。

热带风暴Harvey造成美国炼厂停产四分之一，纽约汽油九月期货价格一度升6.6%，涨破2美元，报2.0086美元/加仑，至少创2015年7月以来新高。

根据媒体估计，哈维造成美国炼厂日产能关停约440万桶，接近美国炼厂总产能的四分之一，目前美国炼厂产能已经接近2008年的低位。哪怕是最佳的情况下，恢复生产也需要一周左右的时间。

不过，对于原油市场，炼厂的关闭将造成原油需求的下降，这让这几天原油期货价格都跌跌不休。

高盛预计受飓风“哈维”影响，第一个月的原油需求可能将减少超过70万桶/日。 继续认为哈维给石油市场带来的整体影响为净利空，因需求降幅大于供应降幅。

尽管昨日原油库存减少540万桶，比分析师预计的数量还要多，但原油需求面的疲软表现盖过了原油库存下降带来的利好，从而拖累油价下行。

隔夜WTI 10月原油期货收跌0.48美元，跌幅1.03%，报45.96美元/桶，创7月21日以来收盘新低。布伦特10月原油期货收跌1.14美元，跌幅2.19%，报50.86美元/桶。



来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028037