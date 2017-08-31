英拉外逃难疗泰国经济内伤

合谋或默契

泰国国家警察总署8月29日召开新闻发布会，就前总理英拉逃匿一事做出说明。警长乍提上将表示，在法庭签发对英拉的逮捕令后，已经下令警署加强检查和搜寻。移民局调查后未发现英拉从素汪纳普机场或其他合法渠道出境，目前还不能确定英拉在国内还是已经潜逃出境，如果没有确凿证据，警方不能轻易放出消息。

乍提上将强调，警方正在通过各个渠道展开搜寻，也邀请了英拉案件相关人员进行沟通。有资料显示，英拉在逃匿前曾在SC公园酒店与14人有过交谈，因此准备邀请他们前来沟通，但应该不会邀请所有人。警长称，当时一行14人中，英拉的一位保镖目前已自行前往警局报到，但他没有透露任何与英拉逃跑相关的细节，其他人将被传唤接受调查。

上周五，泰国前总理英拉以“耳痛”为由缺席大米渎职案审判，之后便“人间蒸发”，不知去向。英拉消失之后，泰国分析人士认为，英拉此前曾和政府达成秘密协议，提前出境流亡海外避免受审，但政府否认了这种说法。

曾参与领导2014年推翻英拉那场政变的“黄衫军”领导人潘泰普认为，英拉随时都有安全官员跟着，不管去哪里都会拍照存档，在这样的情况之下都能逃脱，安全部门和国家和平秩序委员会应该承担责任。

中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员周方冶在接受北京商报记者采访时称：“英拉外逃合谋的可能性不大，毕竟双方属于不同的政治阵营。但是目前外逃的结果对于双方来讲确实不是最差的，如果她被判有罪或是必须入狱，那可能引发社会动荡麻烦和政局不稳，因此存在某种政治默契的可能性是极大的。”

大米引火上身

现年50岁的英拉因涉嫌在六年前的一项大米补贴政策中存在渎职行为，2014年开始接受国家反腐败委员会的调查。

2011年，英拉计划以高于市场价50%的价格从农民手中收购大米，希望能让农民受益并借此提高全球大米价格，依靠泰国大米全球第一出口国的地位垄断大米市场。

但由于国际大米价格一路走低，高价的泰国大米因失去竞争力而滞销。泰国财政部数据显示，政府由于大米收购计划损失超过5000亿泰铢，这也成为英拉被拉下马的导火索。若罪名成立，英拉将面临十年监禁，并被处罚金11亿美元。英拉支持者认为，这项指控有明显的政治清算色彩，企图趁机摧毁以英拉为首的为泰党势力。据报道，在审判日当天，数百名英拉支持者聚集在法院门口抗议，泰国当局派出了4000名警察以维护法院附近的治安。

“大米收购案”背后是泰国政局的权力争夺。英拉通过中低收入者的选票得以赢得大选，在大选胜利后，其通过的农业、教育、医疗政策无不迎合了底层人民的诉求，但是却无形中损害了泰国精英阶层的利益，这也为英拉的下台埋下伏笔。

精英阶层则是此次“大米收购案”的排头兵。以素贴为首的民主党始终代表着泰国精英阶层的利益，指责英拉政府武力镇压民主党的示威游行，并通过民主党议员集体辞职的形式给英拉施压，逼迫英拉交权。在英拉下台后，民主党对于英拉的攻击并没有停止，继续推波助澜地运作针对英拉的诉讼案件。而军方是“大米收购案”背后另一重要因素。泰国的军队尽管已经在名义上退出了国家的政治舞台，但在泰国的政治实践中，军队的政治力量依然强大。军队的力量体现在关键时刻对于政府的支持，也体现在为维护自身的利益而发动军事政变推翻现有的政府。

东部经济走廊

从1932年至今，泰国已经发生了20次军事政变。而伴随着军事政变后新政府的上台，针对前任政府领导人的审判也成为常态。

“泰国所有政治分歧问题归根到底是发展的问题。”关于未来事态的发展，周方冶认为取决于泰国经济能否实现结构性增长。“能否顺利实现东部经济走廊计划的顺利对接，对泰国经济发展至关重要。相反，如果泰国经济持续受到日韩冲击，甚至出现陡然下滑，那么势必会引起政局动乱。”他进一步解释称。虽然泰国方面公布的数据显示，2015年泰国GDP同比增长2.8%，2016年同比增长3.2%。其中，旅游业对GDP增长的贡献尤其明显，但这并非长久之计。

中国现代国际关系研究院南亚东南亚及大洋洲研究所研究员宋清润表达了类似的观点，泰国之所以提出东部经济走廊计划，主要原因是其近几年经济状况确实不佳。

一方面，国际经济持续不振，特别是全球金融危机爆发以来，外向型的泰国经济受到了很大影响；另一方面，泰国此前国内政局动荡，其间还出现过洪灾，这也给农作物生产大国泰国带来致命打击，严重时其国内生产总值甚至出现过0.1%的低增长，“泰国迫切需要推动经济发展的新动能”。

泰国东部经济走廊计划就此应运而生。2016年10月4日，泰国内阁通过了《东部经济特区法案》，希望能够吸引外商对十大目标产业进行投资，从而提升泰国的产业结构，增强国家的综合竞争力，使泰国摆脱中等收入陷阱。泰国副总理颂吉还表示，当前形势下，“一带一路”倡议已成为各国寻求合作的重点关切，泰国也同样希望将本国的东部经济走廊计划与“一带一路”进行对接。

来源：北京商报记者 陶凤/文 贾丛丛/制表