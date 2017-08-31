用了全面屏的iPhone 8“Home键”变成了这样

新浪手机讯 8月31日晨间消息，距离 苹果 发布会时间越来越近，关于这款特别版 iPhone 的消息逐渐清晰，日前外媒报道称 iPhone 8采用全新的手势操作以此替换原先的“Home键”。

根据网上传言iPhone 8这次将采用全面屏设计，包括手机底部的标志性Home键一并替代，那么“Home键”去了哪就成为了关键。

根据外媒报告，苹果正计划为iPhone 8设计一个全新的交互体验，主要在手势和导航上进行改变，已替代原有的Home键功能。

从截图来看iPhone 8屏幕的底部，会显示很窄的一个操作条，取代原来Home键的位置 。用户通过“操作条”向上滑拽解锁手机。应用内，同样向上滑拽“操作条”会进入类似于使用iOS 11系统iPad中的Dock工具栏，以此切换应用。

iPhone 8界面图

切换多任务界面时，将原先的卡片式重叠，更改为横向排列的卡片，有点类似iOS 7时代的多任务管理界面。

iPhone 8顶部一直是用户们关心的话题，在顶部听筒、相机等前“刘海”的两侧，苹果也许不会隐藏这个区域，而是会在大部分应用中保留这个区域，并使用标准的iOS UI边框。

状态栏会根据“刘海”进行调整，并分为两部分。彭博社表示，左侧会显示时间，而右侧会显示信号条，WiFi 图标和电池图标。

如此一看，感觉iPhone 8就是一台小iPad了。（瑞豪）

来源：新浪科技