市值超过Netflix！比特币今日升至历史新高

这让比特币的总市值接近摩根士丹利，超过Paypal和Netflix。目前，比特币的市值已经高于标普500指数成分股中的425家公司。

目前，比特币的投资信托GBTC涨至927美元（这隐含这比特币的价格为9270美元）。该信托的交易金额较其净资产值高出120%。

事实上，今年比特币爆发式上涨，价格翻了三倍。研究公司Standpoint Research预计，比特币将在2027年升至5万美元。而数字货币的用户将在未来数年从目前的1000万人升至1亿人。

目前，投行平均预计，比特币将在4500美元至4800美元附近遇到阻力，随后继续上涨。

Pantera Capital Management的Paul Veradittakit、Fundstrat Global Advisors的Tom Lee和GFI Group Inc的John Spallanzani平均预计，年底比特币将升至6000美元。而Standpoint Research的Ronnie Moas则表示，比特币将在明年升至7500美元。

Pantera Capital的副总裁Veradittakit表示，我们现在的处境非常健康。交易员和主流金融主场都对数字货币充满兴趣。而当他们进入数字货币市场，他们会投资比特币。比特币的流动性最好、知名度最高。

他表示，在今年11月比特币的交易速度有所提升后，比特币将继续上涨。

高盛分析师Sheba Jafari则不那么乐观。他预计，比特币在触及4827美元后，或将下跌约40%。高盛分析师指出，比特币的市值已经突破1000亿美元。

GFI Group的首席宏观策略师Spallanzani预计，除非比特币能突破上周测试的4500美元的水平，不然比特币将下滑至3000美元上下。但他预计比特币终将反弹，并在2018年升至最高10000美元。

摩根士丹利股市策略师Tom Pirice表示，比特币和黄金相比，都提供保存价格、耐久、可转移、可分割和稀缺等特性。但是比特币还需要很多时间和信任建立。

Fundstrat的LEE表示，2022年，比特币将升至25000美元。监管机构批准比特币的衍生品交易和清算意味着机构将大幅扩大对比特币的持仓。

Standpoint Research的分析师Moas表示，比特币将在2027年升至50000美元。他预计，数字货币的用户将在未来数年从目前的1000万人升至1亿人。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028234