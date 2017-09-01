在岸离岸人民币双双涨破6.58关口

上日官方收盘报6.5969，夜盘收盘报6.5889。

离岸人民币兑美元日内涨超百点，最高上涨至6.5793，续刷2016年6月以来新高。

随着美元疲软持续，人民币汇率一路走高。

8月累计上涨逾2%的强劲势头，令人民币跃居表现最好的亚洲货币，将印度卢比、韩元、港元、新台币、泰铢、越南盾等远远甩在后面。

离岸人民币及美元指数近一个月走势

在人民币涨势如虹的背后，美元持续走弱是一个关键影响因素。同时在央行市场引导下，投资者对人民币中长期持稳的预期增强，也是难以忽视的原因。

对于未来走势，在美国经济依然稳定的背景下，分析师认为美元继续下行空间有限，如果美元反弹，人民币在定价规则的作用下将有走弱的动力。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭认为，过去两年来，中国人大量买入外汇，一旦进行结汇将为人民币上涨提供更多动能。

此外，今年5月引入的“逆周期因子”，也可能会对过度的市场供求起到过滤作用而平滑人民币波动。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028281