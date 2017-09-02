ETF希望再燃 比特币突破4800美元创新高

摘要：SEC批复比特币ETF希望重燃，比特币得到提振，今早升破4850美元，至历史新高。美国媒体报道称，Dalia Blass将出任SEC投资管理部主管。该部门的主管范围之一为ETF。Blass曾是律所Ropes&Gray的律师，该律所曾在比特币ETF的官司中代表比特币ETF创始人Winklevoss兄弟。

六个最大的虚拟货币今日集体上涨。相较于7月底分叉前的水平，比特币已经累计上涨165%。

美国媒体报道称，Dalia Blass将出任SEC投资管理部主管。该部门的主管范围之一为ETF。Blass曾是律所Ropes&Gray的律师，该律所曾在比特币ETF的官司中代表比特币ETF创始人Winklevoss兄弟。这让市场期待，比特币的ETF可能比预期更早到来。

3月11日，SEC否决了Winklevoss Bitcoin Trust改在Bats BZX交易所上市的规则调整申请，这让市场对首个以比特币为标的的交易所交易基金（ETF）能否成功上市捏一把汗。消息公布后比特币价格暴跌19%，一度跌破1000美元整数位心理关口至一个月新低。

不过Winklevoss Bitcoin Trust 创始人Tyler Winklevoss在SEC驳回其比特币ETF上市请求后表示，仍对比特币ETF的前景感到乐观，将继续与SEC合作。2月14日，他曾与SEC官员会谈并达成共识，即针对所有投资者的安全性和针对任何市场的监管都很重要。

交易员希望SEC此举至少能为比特币ETF上市留一扇窗。

“SEC重申比特币ETF的消息绝对让投机者振奋，不过SEC是否会改变决定尚未可知。因此过去24小时比特币价格上涨只是暂时的，”加密货币交易平台Gatecoin市场主管Thomas Glucksmann表示。

华尔街见闻此前提及，市场预计一旦比特币ETF宣告上市，将吸引至少3亿美元的资金驻入，因为ETF将扩大普通投资者对比特币的兴趣，而又不必去买卖真实比特币。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028443