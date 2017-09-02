日内连破四道关口！在岸离岸人民币携手进军6.5

摘要：周五人民币中间价、在岸、离岸人民币齐创逾14个月新高，人民币兑美元连破6.58、6.57、6.56、6.55关口，离岸人民币盘中曾涨逾400点，在岸人民币曾涨约400点，本周涨888点，涨幅是8月全月一半以上。

在中间价涨破6.6关口后，人民币本周最后一个交易日加速上扬。在岸人民币日内连破包括6.55在内四道关口，离岸人民币也一度突破6.55。

北京时间9月1日11点左右，在岸和离岸人民币兑美元双双突破6.58关口，均创逾14个月新高。

当天16点30分左右，在岸人民币兑美元升破6.57，当天日盘收报6.5679，收创去年6月6日以来新高，较上日日盘收盘涨290点。夜盘在岸人民币继续高涨，1日17点以来连破6.56、6.55两个关口。

1日23点30分，在岸人民币兑美元收报6.5596元，较上日夜盘收涨293点，本周涨888点，一周涨幅是8月全月的一半以上。8月累涨1401点，涨幅达2.08%。9月1日全天，在岸人民币成交量281.26亿美元，较上日扩大21.71亿美元。

离岸人民币同样涨势如虹。1日20点34分，离岸人民币兑美元突破6.55关口，日内累计涨超400点。此后随着美元指数反弹，在岸和离岸人民币双双跌落日内高位。截至最近一次更新，在岸和离岸人民币对美元跌约0.5%，美元指数涨约0.3%。

北京时间2日4点59分，离岸人民币兑美元收报6.5612元，较周四纽约尾盘涨343点，创去年6月5日以来纽约尾盘新高。整个8月，离岸人民币涨1307点，涨幅1.9%。

本周五，人民币兑美元中间价连续五日调升，较前一交易日上调101点，报6.5909，创去年6月24日以来新高。

美元走软持续助推

在人民币涨势如虹的背后，美元持续走弱是一个关键影响因素。

值得注意的是，9月1日20点30分公布了明显逊于市场预期的美国8月非农就业数据。数据公布后，美元指数闪跌0.4%以上。在岸和离岸人民币也都是在非农数据公布后双双突破6.55关口。

路透援引交易员评论周五人民币走势称，隔夜美元指数回调引发多头止损，由于担心周五的美国非农数据，且跨周末风险较大，机构无视午后美元反弹纷纷清理头寸，继续推升人民币。

外资行交易员表示，当前市场情绪已经扭转，企业的美元结汇越来越多。自营盘也选择轻仓观望，等待美元出方向，“现在的行情不适合交易。”

近来美元持续疲软，人民币一路走高。8月累涨逾2%，创2005年7月汇改以来最大单月涨幅，今年以来人民币升值逾5%。8月人民币跃居表现最好的亚洲货币，将印度卢比、韩元、港元、新台币、泰铢、越南盾等远远甩在后面。

离岸人民币及美元指数近一个月走势

“央妈”、结汇、十九大 中国国内因素不容小觑

中国央行的市场引导逐渐奏效，机构和普通投资者对人民币中长期持稳的预期增强，也是这一波人民币大涨的另一个不可忽视的原因。

华尔街见闻本周二提到，在人民币突破6.6关口后，招商银行资管部高级分析师刘东亮表示，“应该是结汇盘集中出清导致...，没想到美元这么弱，人民币表现完全超出了预期。”

外汇分析师韩会师认为，今年人民币之所以能在结售汇持续逆差的情况下连续升值，首要原因并非经济基本面改善，而是央行通过频繁的口头表态和积极的入市引导，逐渐清晰地展示了维护人民币汇率稳定，坚决打击单边做空势力的政策立场。

韩会师称，在摸清央行的立场之后，境内机构的自营盘也变得更谨慎。他们保留隔夜美元多头的动力大幅下降，即使持有一定的隔夜美元多头，一旦发现次日开盘后人民币较强，其抛售平仓的冲动很强，而这种操作心态很容易在短时间内拉升人民币。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭认为，过去两年来，中国人大量买入外汇，一旦进行结汇将为人民币上涨提供更多动能。

此外今年5月引入的“逆周期因子”，也可能会对过度的市场供求起到过滤作用而平滑人民币波动。

路透曾援引中资行交易员评论称，短期人民币可能还会升值，接下来要看中间价“逆周期因子”会不会往上抬（即人民币贬值方向），因为“逆周期因子”会对过度的市场供求进行过滤。

一外资行交易员还认为，监管层也在这波人民币上涨中“推了一把”，十九大之前人民币有一波强势很正常，这有利于抑制资金外流。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028281