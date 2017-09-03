直逼5000美元 比特币在11月之前“所向披靡”

8月下旬以来，在经过短暂调整后，比特币迅速又开启一波狂涨，从不足4000美元的位置，一路涨至目前4900美元以上。

就在今日凌晨，因SEC批复比特币ETF希望重燃，比特币又涨超3%，刷新纪录高位至4935.05美元。

华尔街投行都在热捧比特币

可以说，比特币现在已经征服华尔街了。

先有高盛将比特币的目标价上调至4800美元，而这一预测现在已经应验了。

随后，Pantera资本管理公司副总裁Paul Veradittakit，华尔街大空头、Fundstrat全球咨询的创始人Tom Lee，以及GFI集团宏观经济师John Spallanzani，三者都将比特币今年年底的目标价上调至6000美元。

华尔街的唱多者们远不止高盛和上面这三位人物。他们也不是最大的唱多者。

Standpoint研究公司的创始人Moas向来比谁都乐观。他几乎将自己的全部资产都换成了数字货币，并不止一次地表明了自己的态度，认为到2027年比特币的持有者将发展到5千万-1亿人，其价格将上涨至5万美元。

为何比特币受追捧

为什么比特币受到华尔街的追捧？原因可能很简单：因为华尔街的大佬们可能都想明白了一件事--比特币可能会重演大宗商品市场从2000年到2012年的超级周期的套路。

见闻主编精选文章曾这样分析道：

11月是下一个考验

尽管比特币目前涨势汹涌，但恐怕11月还会经受一场考验。

据华尔街见闻主编精选，8月1日，比特币社区选择将Segwit2x作为解决交易堵塞的最终办法。按既定方案，在完成Segwit激活后90天，也就是今年11月，比特币矿工们将自由决定究竟是生产出1MB还是2MB大小的区块。

虽然Segwit2x工作组预计，届时将有超过90%的比特币算力开采2MB大区块，但由于核心开发者们一致反对扩容并且已有“反水”迹象，比特币很可能在11月遭遇第二次硬分叉。

更多内容请看主编精选文章《读要闻 | 躲得了8月躲不过11月？比特币“第二次南北战争”将更惨烈......》。

届时市面上很可能出现3种比特币：比特币现金、扩容至2M的比特币和不扩容的比特币。恐怕这到时又会让比特币的交易者们焦头烂额了。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028460