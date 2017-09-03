直逼5000美元 比特币在11月之前“所向披靡”

摘要：9月才刚开始，比特币却很快要征服5000美元了。目前比特币俨然成了华尔街投行们的红人，当下比特币也许就和当年大宗商品的套路如出一辙...不过，在今年11月，比特币恐怕还会经受另一场考验。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者欧薏。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP*
9月才刚刚开始，比特币却可能很快征服要5000美元了。
8月下旬以来，在经过短暂调整后，比特币迅速又开启一波狂涨，从不足4000美元的位置，一路涨至目前4900美元以上。
就在今日凌晨，因SEC批复比特币ETF希望重燃，比特币又涨超3%，刷新纪录高位至4935.05美元。
华尔街投行都在热捧比特币
可以说，比特币现在已经征服华尔街了。
先有高盛将比特币的目标价上调至4800美元，而这一预测现在已经应验了。
随后，Pantera资本管理公司副总裁Paul Veradittakit，华尔街大空头、Fundstrat全球咨询的创始人Tom Lee，以及GFI集团宏观经济师John Spallanzani，三者都将比特币今年年底的目标价上调至6000美元。
华尔街的唱多者们远不止高盛和上面这三位人物。他们也不是最大的唱多者。
Standpoint研究公司的创始人Moas向来比谁都乐观。他几乎将自己的全部资产都换成了数字货币，并不止一次地表明了自己的态度，认为到2027年比特币的持有者将发展到5千万-1亿人，其价格将上涨至5万美元。
为何比特币受追捧
为什么比特币受到华尔街的追捧？原因可能很简单：因为华尔街的大佬们可能都想明白了一件事--比特币可能会重演大宗商品市场从2000年到2012年的超级周期的套路。
见闻主编精选文章曾这样分析道：
大宗商品的超级周期简单来说，是由真实的供需错配驱动价格上涨后，带动投机利润的增加，刺激金融资本和投机者加入需求的大军，商品供应进一步“相对短缺”，刺激价格进一步上涨，价格上涨继续刺激投机者囤货居奇供应进一步“相对短缺”......如此循环不断自我强化。
在比特币发展的早期阶段，参与者和推动力量主要是开发者和具有无政府主义倾向的极客，这类似于当年大宗商品周期初期的真实需求。
然而随着价格一路走高，特别是进入今年以来，来自中国、韩国和日本的投机客大量涌入比特币市场，开启一波疯狂行情。在火热行情催化下，越来越多商家接受比特币支付，消费者进而增加比特币的使用，这进一步刺激比特币价格走高，又进一步催生了需求......如此往复形成了一个自我强化的循环。
而当下，金融属性正开始向虚拟货币世界蔓延，这进一步强化了上述的循环。最近几个月，高盛、摩根士丹利、野村、美银美林等投行纷纷发布虚拟货币研究报告，分析判断比特币投资价值，主流投资者也开始介入。
金融机构们带着便宜的资本和加杠杆的工具来到虚拟货币世界，属于比特币的“超级强周期”才真正开始。
更多分析请看主编精选文章《读要闻 | 为何热捧比特币？因为高盛们想清楚了这个套路》。
11月是下一个考验
尽管比特币目前涨势汹涌，但恐怕11月还会经受一场考验。
据华尔街见闻主编精选，8月1日，比特币社区选择将Segwit2x作为解决交易堵塞的最终办法。按既定方案，在完成Segwit激活后90天，也就是今年11月，比特币矿工们将自由决定究竟是生产出1MB还是2MB大小的区块。
虽然Segwit2x工作组预计，届时将有超过90%的比特币算力开采2MB大区块，但由于核心开发者们一致反对扩容并且已有“反水”迹象，比特币很可能在11月遭遇第二次硬分叉。
更多内容请看主编精选文章《读要闻 | 躲得了8月躲不过11月？比特币“第二次南北战争”将更惨烈......》。
届时市面上很可能出现3种比特币：比特币现金、扩容至2M的比特币和不扩容的比特币。恐怕这到时又会让比特币的交易者们焦头烂额了。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028460