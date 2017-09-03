比特币再启“暴跌模式” 数字货币全线崩跌

北京时间昨天10:00左右，比特币在多个平台价格涨破5000美元，创下历史新高。但好景不长，在接下来的十多个小时内，比特币价格一路雪崩，今天凌晨一度跌破4500美元，跌幅高达500美元。

刚刚站上5000美元的高位，比特币又一次崩跌。

同样是昨天上午10:00左右，财新报道称央行总部收到紧急报告，该报告条分缕析，明确指出，用实质重于形式的穿透式监管来看，ICO属于变相非法集资。从时间的吻合度上来看，这很有可能是比特币此轮暴跌的导火索。

以太币同样摸高回落，从390美元一路跌至340美元，跌幅达13%。

事实上，9种主要的数字货币都出现了大幅下跌。

华尔街见闻此前曾多次提到，今年以来ICO的火热很大程度上推动和支撑了比特币等数字货币的价格，但同时也引发了监管层的高度重视和警惕。

本周，中国监管层频频发出警告：

周一，财新报道称，ICO报复正在引发非法集资风险，监管不排除直接取缔的可能。 周二，消息人士称证监会正就ICO征询意见，剑指传销诈骗类项目。 周四，互联网金融协会警示ICO风险，称其涉嫌诈骗、非法证券、非法集资。 周五，央行主管的金融时报也援引监管人士消息称，ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。

在监管高压之下，国内知名平台ICOINFO周三宣布暂停ICO业务。该平台负责人表示：“暂停ICO不是收到命令，而是主动迎接监管。”周六晚间，国内三大比特币交易平台之一比特币中国也宣布，从即日起暂停ICOCOIN（下称ICO币）充值与交易业务。

不仅是中国，美国、俄罗斯等国监管层也接连对ICO发出预警。

8月28日，美国证监会发布关于谨防ICO骗局的警告：这些声称拥有ICO技术的公司，可能存在“拉高出货”和“市场操纵”的两种欺诈可能。 俄罗斯财务部副部长Alexey Moiseev近日也表示，对于普通投资者来说，购买数字货币太过危险，很有可能满盘皆输。他表示，俄罗斯计划禁止私人购买ICO发行的数字货币。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028519