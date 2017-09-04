突破6.55关口 人民币飙到何处是终点？

摘要：人民币中间价连续第六天调升，在岸、离岸人民币双双拉升近百点。分析认为，人民币的升值行情正在经历由央行引导向市场主导的转变，如果美元不争气，再次掉头向下，人民币突破6.50的难度并不大。

据中国外汇交易中心的消息，人民币兑美元中间价周一报6.5668，上日中间价6.5909。上日官方收盘报6.5679，夜盘收盘报6.5596。

在岸人民币兑美元盘中涨约百点，一度突破6.55关口。

离岸人民币亚市早盘也急速拉升上百点，截至发稿离岸人民币兑美元报6.5572。

近来美元持续疲软，人民币一路走高。8月累涨逾2%，创2005年7月汇改以来最大单月涨幅，今年以来人民币升值逾5%。

从上周三开始美元指数跌势有所缓和，并从92下方最高一度反弹至92.9附近，但人民币对美元双边汇率却仍然我行我素地继续攀升，9月1日（上周五）在中间价涨破6.6关口后，人民币加速上扬，在岸人民币日内连破包括6.55在内四道关口，离岸人民币也一度突破6.55。

金融市场研究员韩会师认为，人民币的升值行情正在经历由央行引导向市场主导的转变。

韩会师表示，当前人民币对美元攀升的主要动力来自结售汇市场较为明显的顺差，因为监管当局目前似乎没有必要去主动拉高人民币， 8月底、9月初的银行结售汇市场可能呈现明显的顺差格局：

虽然现在还很难说结售汇顺差的格局能否延续下去，但从监管当局近期的淡定态度来看，至少其对目前人民币的强势表现是持默许立场的。如果机构投资者普遍认为监管当局乐见人民币继续走强，那么机构自营盘持有美元的动力就会进一步下降，只要少许结售汇顺差就有可能拉动人民币明显升值。

对于后市，韩会师认为，如果美元指数能在92附近稳住，市场情绪也会逐渐稳定，人民币的强势上攻行情不会延续很久。但如果美元不争气，再次掉头向下，人民币突破6.50的难度并不大。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028681