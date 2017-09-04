朝鲜氢弹引爆市场 避险资产急升黄金大涨直逼1340

中国外交部称对此坚决反对并予以强烈谴责，习近平和普京在金砖会议上一致同意坚持朝鲜半岛无核化目标，并密切沟通协调，妥善应对朝鲜再次进行核试验这一最新形势。

美国总统特朗普称，朝鲜的核试验行为和表态“持续地怀有敌意且危险”；韩国总统文在寅称，将“采取最严厉的报复措施”；日本首相安倍晋三与美俄总统通话，呼吁联合国安理会做出决议。

周一早盘，现货黄金开盘大涨10美元，最高报1338.21美元/盎司。

（关于朝鲜半岛局势与黄金的关系，详见《读要闻 | “多事之秋”真的来了 还有什么理由忽视黄金？》）

10年期日本国债收益率跌0.5个基点，至11月15日以来最低位-0.01%。美元/日元跌破110，最低至109.53。美元指数走低。

作为避险资产的日元，近期处境尴尬。全球央行都在迈向货币紧缩，加息或是放缓资产购买步伐，但日本仍倾向货币贬值。而朝鲜半岛的局势发酵，令投资者一方面奔向日元避险，另一方面又担忧日本股债乃至汇市可能受到朝鲜影响而下跌。

日经225期货低开0.4%，美国三大股指期货齐齐下跌。



来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028626