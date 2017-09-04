维密背后的超模经济学

无论是中国长腿天使的试镜新闻，还是海外人气超模吉吉·哈迪德的言论风波，作为横跨时尚圈和娱乐圈的大IP，一年一度的维密大秀从来就不缺少话题。与其他消费品牌不同，维密从不邀请明星代言，维密天使就是维密的名片。维密天使们与其说是模特，不如说是签约的商业艺人，她们成就了维密的同时，也成就了自己。

超模“海选”

2月23日，维密在中国的首家直营旗舰店正式落户上海。紧接着，位于成都万象城的第二家维密旗舰店也将开业。继内衣品牌La Perla、Agent Provocatuer漂洋过海来到中国后，维密也高调加入了这场高端内衣品牌混战。

这些似乎还不够显示维密对中国市场的诚意。美国时间8月29日， “维多利亚的秘密”官方推特宣布2017年“维多利亚的秘密内衣大秀”将于11月28日在中国上海举办。

中国天使在不断壮大。截至9月1日，已经有6位中国超模确定将登上2017维密年度大秀的舞台，有最早登上维密大秀舞台的刘雯、今年将第7次登上维密舞台的何穗，以及奚梦瑶、雎晓雯，还有将第一次登上维密秀场的陈瑜、谢欣。

事实上，维密T台上的每一位模特，不管在模特界是个什么咖位，每一年都要进行面试。从公布的面试街拍照来看，包括刘雯、奚梦瑶、何穗、雎晓雯、王路平、贺聪、吴宜桦、游天翼等都陆续参加了面试。

每年的维密秀，只有1/3的维密模特有机会佩戴上维密翅膀，维密翅膀成了模特荣誉的象征，甚至导致了模特间的“翅之嫉妒”。

去年，维密秀收视率跌出新低。虽然收视率不佳，但价格不菲，预算在2000万美元左右，堪称最贵的时装秀之一，因为一般而言，时装秀预算在20万-100万美元之间。每年老佛爷Karl Lagerfeld为香奈儿办时装秀的巴黎大皇宫场地成本、51位模特的出场费人力成本、Fantasy Bra制作成本都“功不可没”。

天使“合约”

维密前品牌战略与计划主管曾说，“维密从不选择已成名的模特作为天使，因为维密的品牌更加强势”。Ed Razek也曾在采访中透露，他几乎每个月都要拒绝很多知名模特做维密天使的申请。

与其他消费品牌不同，维密从不邀请明星代言，维密天使就是维密的名片。Ed Razek不仅是维密秀的执行制片人，还能掌控“天使”的去与留，从某种程度上说，他在扮演上帝的角色。

究竟什么是维密天使呢？为维密走秀的模特分为两种--“天使”与“非天使”，维密天使需要与维密签订“天使”合同，她们与“非天使”模特所履行的责任是不同的，像人气爆棚的Kendall Jenner和Gigi Hadid都是维密的非签约模特。

前维密天使米兰达·可儿曾透露，“维密天使每年最少要为维密工作3个月”。想要成为维密天使的模特需年满18周岁，且拥有女性化健康体态，理想身高在5尺9（约182cm）左右，腰围24英寸，体脂不超过18%。身材与天使合约之间强烈的关联令天使们颇有危机感。维密天使们与其说是模特，不如说更像是运动员，普通女性体脂在21%-24%间，而运动员则是14%-20%。维密模特需要通过自律的饮食和充分的塑形训练才能达到运动员水平的体脂数，而这一旦开始，模特们就不得不继续这样的生活达数年之久。

不过，好在模特们在成为维密天使后身价会大涨，2014年福布斯最赚钱的模特财富榜上，21位上榜模特只有5位没走过维密秀或为维密拍广告。

在过去几年，不少大牌维密天使与维密解约，“以前的合约金可不只这么点儿”，一知情人透露，“之前像Alessandra Ambrosio这样的天使，合约金都是上百万美元的，现在就只有10万美元”。造成维密天使薪酬减少的原因主要是天使的数量增多了，过去只有4-8位天使，如今数量已涨到十几位。

不过，另一知情人士也透露，维密天使每年的合约金为500万美元，非签约模特每场秀有至少1万美元的酬劳。事实上，除了合约金，更重要的是模特们可以通过天使身份提高知名度，让自己更具商业价值。

秀场“变现”

两年前，在圣保罗时装周的Colcci 2016春夏秀场，巴西超模邦辰上演了她的T台谢幕秀，结束了20年T台生涯。2000年，维多利亚的秘密花了破纪录的250万美元签下她，邦辰成为世界最贵超模。邦辰年入超4500万美元，日薪超10万美元，连续八年蝉联福布斯最赚钱超模的冠军宝座。邦辰不仅自己会赚钱，业内Gisele指数，就是邦辰代言过的品牌的股价都会大涨。巴西人字拖品牌Ipanema找她代言了之后，卖了2亿多双。

世界十大模特经纪公司之一的美国IMG模特经纪公司高级副总裁伊万·巴特认为，模特代表着一种励志的生活，而这种生活并非遥不可及，这一点正是吸引广告客户的地方。而且，模特通常比诸多一线演员和音乐人要年轻，因此她们能够吸引时尚嗅觉敏感且拥有爱美之心的年轻消费者。

俗话说，不会给广告商赚钱的超模不是好的模特。模特和商业紧密联系，在引导时尚潮流、影响审美观念之余，她们能为商人们的产品代言，创造出更多的价值。越来越多的超模自创时尚品牌，翻身当老板。她们不只追求镜头前的浮华，更希望将自己的时尚idea付诸实践。吉赛尔·辰除了超模身份外，独资推出了环保护肤产品Sejaa Pure Skincare，更与维多利亚的秘密巴西部门合作创办内衣公司，推出自己的品牌产品。国际超模米兰达·可儿则创立了纯植物有机护肤品牌。

说到超模界的大老板不得不提泰拉·班克斯，《全美超模大赛》的制作人之一。2003年，泰拉开始按照自己的超模路径筹划制作电视真人秀，向模特行业“操盘手”转型，拥有该节目25%的权益。

来源：北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表