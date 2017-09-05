中国强监管来袭 代币“团灭” 比特币两天跌逾700美元

摘要：中国央行等七部委严厉叫停代币融资后，周一各大代币重挫。李笑来领衔ICO代币“量子币”人民币交易价跌逾30%；“超级现金”跌逾50%；比特币一度跌逾2200元人民币，较两天前历史高位跌去700多美元。

北京时间16点57分左右，超级现金Hshare（HSR）跌超50%；由李笑来领衔的ICO代币量子币（QTUM）跌超30%；EOS币跌超30%。OmiseGo (OMG)跌20%；VeChain（VEN）跌20%；Lunyr (LUN)跌17%；

自上周末截至当时，超级现金累计跌幅达75%，量子币累计跌幅达50%。

盘中比特币跌至26000元人民币，较开盘跌去将近8.8%，截至更新跌幅仍超过8%。

比特币兑美元盘中跌至4200美元，日内跌约8%，回吐本月所有涨幅，短短两天跌去700多美元。本月2日比特币交易价曾达到4980美元左右，刷新最高纪录。

莱特币同样抹平本月涨幅，周一日内最低跌至64美元，跌约18%。

以太币也尽数回吐本月涨幅，周一日内一度跌约18%。

Coindesk数据显示，本周一整个加密数字货币市场跌幅为今年7月15日以来最大，合计市值降至1520亿美元，较最高水平1800亿美元左右缩水280亿美元。

引爆这轮虚拟数字货币大跌的是周一稍早中国央行等七部委发布的联合公告。

公告认定，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

公告要求，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。

中国监管接踵至 比特币等数字货币暴跌

本周一中国监管方叫停ICO融资公告发布后。比特币、以太币价格直线下挫。比特币在20分钟内跌去近2000元，以太币、莱特币价格均暴跌10%。上周末以来，比特币价格累计跌18%，以太币价格累计跌27%，莱特币价格累计跌28%。

而从上周起，中国就接连传出ICO可能被取缔的消息。9月1日，央行主管媒体中国金融时报援引一位监管人士称，ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。

9月2日财新报道称，8月18日多部委已经就ICO进行了研讨，但当时的态度还较温和；8月21日，央行总部收到了相关紧急报告，该报告条分缕析，明确指出，用实质重于形式的穿透式监管来看，ICO属于变相非法集资。

9月3日，21世纪经济报道获悉，地方急查ICO风险，60家平台被列入清查名单，在已经明确了运营所在地的平台中，北京和上海分别有6家和8家，广东地区以12家居首。

监管者对ICO的严厉打击可能引发了投资者们对比特币可能遭遇严厉监管的担忧。

据21世纪经济报道援引某比特币投资者称，“目前无法确定是否会将比特币等主流数字资产纳入代币监管，因为从形态上说，无论是不是去中心化的代币都应该纳入这个范畴，但之前2013年的文定义的又是数字资产，所以这里面存在争议。我们理解是没有问题的，之前比特币等已经被规定为数字资产，自由交易是受到法律保护的。”

另外，ICO遭遇重挫将减少市场对比特币、以太币等主流数字货币的需求量，从而引发投资者对这些数字货币涨势不能持续的担忧。据华尔街见闻此前提及，ICO暴增是今年比特币、以太币价格大涨的原因之一。

可能只是短期波动

比特币此次遭遇大跌，但一些观察人士预计这只是短期的波动。

数据与研究机构Brave New Coin的联合创始人兼CEO Fran Strajnar向CNBC表示，中国传出的这类消息对整个加密数字货币领域普遍带来负面情绪，数字货币全线下挫不算意外，但“我们不认为这是长期持续的问题。”

数字货币对比网站CryptoCompare的创始人兼CEO Charles Hayter也认为，中国对ICO代币融资下禁令并未直接影响比特币，是消息制造的负面情绪对多种虚拟货币施压。

Hayter还认为，长远来看，监管的影响是正面的。去芜存菁，可以孕育ICO新的黄金标准。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3028747