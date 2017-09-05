定性非法集资 央行叫停ICO

9月4日，央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会以及保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），明确表示，发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，要立即停止各类代币发行融资活动，对于已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

ICO业务被叫停

央行等7部委发布的《公告》中明确指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时，各类代币发行融资活动应当立即停止。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动App，提请网信部门对移动App在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

此外，《公告》要求，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

ICO之前就已经被定性。9月2日，有消息称，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办（局），发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》（业内称之为99号文），明确ICO本质上属于未经批准的非法公开融资，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集资金，部分主体涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。

值得一提的是，受到监管风声趋紧的影响，融资额排名前三的平台均已暂停了ICO业务。9月4日下午，ICO365平台宣布业务暂停，这也是第三家宣布暂停ICO业务的ICO平台。在此之前，包括ICOINFO、比特币中国、ICOAGE在内的多家平台均已主动暂停了ICO业务。

《公告》发布后，ICO项目集体暴跌，截至9月4日18时，币久网ICO项目均呈近直线下跌。据统计，跌幅逾40%的有8家，跌幅30%-40%的有9家。

一夜暴富的风险

在分析人士看来，央行联合7部委的监管政策十分严格。资深数字货币研究员肖磊表示，这个政策确实相当于“一刀切”，基本取缔ICO业务。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，ICO的泡沫蕴藏着巨大的风险，被纳入监管的框架并不令人意外。在他看来，短期内来看，在公开渠道、合规渠道应该是被取缔了，ICO领域的确问题多、隐患多，短期内不存在力证清白的空间。

实际上，ICO的最初功能是为区块链相关初创企业募集资金，以太坊是最成功的例子。2014年7月，以太坊团队创建以太坊基金会，进行了为期42天的创世纪预售，共发行7200万以太币，累计募集3.15万个比特币，以当时比特币市价计算，约合人民币1.14亿元。

此外，北京商报记者查阅资料获悉，此前有一个名为“小蚁股ANS（后更名NEO）”的ICO项目，最初发行价为1元/个，曾在短短几个月内暴涨200余倍，据聚币网显示，NEO最高曾达到339.51元/个。

据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，面向国内提供ICO服务的相关平台43家，完成的ICO项目累计融资规模总计26.16亿元，累计参与人次达10.5万。在ICO的参与者中，除了私募等机构，相当数量的参与者都是普通公众。

业内人士曾分析称，ICO项目可以有如此规模，一方面因为ICO领域低门槛，易入手，且利益巨大。一位互联网金融人士对北京商报记者说：“很多炒币的投资者，没有任何投资经验，他们根本不知道什么是暴跌或大熊市，并且这些人容易被所谓的行业人士洗脑，觉得ICO是实现财务自由的惟一机会，所以他们很乐观。”

另一方面，监管方面对ICO领域监管的法律法规仍处于欠缺状态。薛洪言表示，ICO的主要问题在于，因为门槛太低且没有监管，在创富效应激励下，逐步演变成为不法分子非法集资和进行金融欺诈的手段，呈现出明显的泡沫化特征，对人们的财产安全带来很大的潜在威胁，必须要进行整顿和处理。

清退代币不易

对于已经参与ICO项目的投资者而言，怎么清退ICO？对他们的影响又如何？

《公告》明确指出，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

在《公告》发布后，已有平台表示将开始清币业务。9月4日，蓝海数币资本表示，根据《公告》要求蓝海数币资本将按ICOINFO正常流程退币。

不过，在分析人士看来，清退并不是件易事。肖磊表示，如果代币已经上市交易，很多投资者就已经卖掉了，再清退的话相当于投资者要再把代币买回来返给ICO方，而ICO方要把募集到的比特币、以太坊等再返还给投资者，这个过程不太现实，因为双方都有可能把各自获得的币给变现了。但一些还没有上市交易，刚刚做完ICO的项目，完全可以清退。如果不能清退的，损失肯定是投资者自己承担。

大成律师事务所律师肖飒表示，已募集比特币、以太坊等，且尚未发行代币者，请将募集的币发还原参与人，一一核对，防止出现漏还。如签署电子合同或书面合同的，按照合同约定，解除合同或履行违约责任。另外，因“政策巨大变化”导致合同目的不能实现，并不属于法律规定的“不可抗力”。

值得一提的是，作为投资ICO的主要方式，比特币在《公告》发布后的数小时内出现暴跌，截至9月4日18时，比特币最低价跌至2.6万元/个，单日跌幅达3000元/个。

來源： 北京商报记者 岳品瑜 实习记者 张弛/文 贾丛丛/制表