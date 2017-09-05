苹果音乐节突然停办：官方未公布原因

新浪数码讯 9月5日上午消息，苹果公司向外界证实，其一年一度的苹果音乐节（Apple Music Festival）今年停办。
这个音乐节已经有10年历史，2015年之前它被称iTunes Festival音乐节，在Apple Music推出后，顺势更名为Apple Music 音乐节。通常在伦敦历史悠久的圆屋剧场举行，这也是多年来一直作为该项音乐盛事的主会场。
苹果邀请了多名乐手或音乐家，连续连续多个晚上在现场表演。这场年度音乐会是免费的，凭借苹果公司+iTunes的号召力，曾吸引过全球一线歌手参与，包括埃尔顿·约翰（Elton John）、酷玩乐队（Coldplay）、贾斯汀·汀布莱克（Justin Timberlake）、奥兹·奥斯伯恩（Ozzy Osbourne）、弗洛伦斯（Florence + The Machine）、法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）等等。
2015年后，苹果计划通过Apple Music或者iTunes，在iPhone、iPad等设备上，向全球100多个国家直播。
苹果公司没有公布停办理由，截至目前，也没有2017年以后音乐节是否回归的可能性置评。
來源：新浪科技