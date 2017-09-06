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人民币中间价连续八日调升 为2015年以来最长连升
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2017年09月06日 星期三 10:31 AM

摘要：人民币兑美元中间价周三报6.5311，上日中间价6.5370。上日官方收盘报6.5516，夜盘收盘报6.5350。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者叶桢。更多精彩资讯请登录wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP*

周三，人民币中间价上调59点，连续第八天调升，为2015年以来最长连升。

据中国外汇交易中心的消息，人民币兑美元中间价周三报6.5311，上日中间价6.5370。上日官方收盘报6.5516，夜盘收盘报6.5350。

亚市早盘，离岸人民币兑美元短线急升约百点。

就在刚过去的8月，人民币对美元汇率升值达到约2%，创单月升值幅度历史最高纪录。8月28日至9月5日的七个交易日，在岸人民币累计涨幅接近1300点。9月1日以来，在岸人民币一度连破八道关口升至6.51。离岸人民币也一度升破6.53关口。

华尔街见闻今日提及，证券时报头版评论称，从货币政策独立、离在岸资本市场深度足够、资本管制相对宽松灵活等条件考察，人民币已具备一定的避险货币特征。证券时报称，人民币未来是否能够成为国际避险货币，事实上并不是我们改革汇率政策机制的目标，但在全球资本流动变幻莫测的今天，只要朝正确的方向努力，也有可能迎来市场赐予的大礼包。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029149

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