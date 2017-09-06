人民币持续拉升保驾外汇储备

进入2017年以来，我国的外汇储备规模一直呈现稳定上升的态势。除了国际收支经常账户、资本和金融账户出现双顺差，以及海外并购监管逐渐规范等因素外，人民币汇率走高也为外储上升起到“保驾护航”作用。8月，人民币再度开启一轮快速拉升，涨幅达2%，创12年来最大单月升幅。业内人士认为，从目前趋势来看，8月外储有望继续增加，实现“七连升”。

有望实现“七连升”

刚刚过去的8月，人民币兑美元再次出现快速升值，并持续到9月初，引发市场关注。数据显示，8月人民币兑美元升幅达到2%，创2005年7月以来最大单月涨幅，并且连续第四个月保持上涨。目前人民币汇率已至6.55附近，为近一年最高水平。

值得一提的是，人民币空头们的日子并非近一个月才开始难过，8月汇率的表现，其实是延续了今年前7个月的整体趋势。今年以来，人民币兑美元累计升幅已达到5.6%，从临近7的位置拉升至6.55，让一些去年换美元求保值的人直呼后悔。

与此同时，从外汇收支情况来看，上半年也成为“近三年来平衡状况最好的时期”。叠加多种利好，外汇储备规模已由今年1月末的29982.04亿美元升至7月末的30807.2亿美元，增长2.75%；2-7月，外储增量分别为69.2亿美元、39.64亿美元、204.45亿美元、240.34亿美元、32.22亿美元和239.3亿美元。“外汇储备实现了连续6个月的回升，使得市场信心得到了提振。”民生证券研究院院长管清友如是评价道。

公布在即的8月外汇储备是否会扩大连升纪录？管清友认为，预计将会保持稳定，或将继续小幅提升。中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军也认为，按照目前趋势来看有较大的可能实现“七连升”，具体要看事实。

具备多方面支持因素

这样的判断来自于多方面因素的支持。首先是国内经济增长。多位业内人士指出，人民币兑美元汇率水平主要由我国经济基本面决定，今年以来，我国经济走势企稳向好，经济增长韧性十足。从外部环境来看，日本、欧洲等经济体的复苏和货币政策的调整都对美元构成了威胁，未来美元升值空间已经不大。管清友指出，从美国自身来看，经济好转势头有所回落，美联储弱加息周期边际影响持续降低。

同时，世界经济正在明显好转，欧元区货币政策收紧可能性较大，欧元、英镑等权重货币存在升值的空间，将使美元被动贬值。

而居民和企业的购汇行为也已更加趋于理性。其中，比起“蚂蚁搬家”式购汇，相对更为牵动外储规模的企业海外并购，也在今年得到更规范的监管。业内人士分析称，我国今年对跨境资本流动的宏观审慎管理加强，例如企业非理性海外投资情况，屡屡被监管“点名”。从这一角度来看，资本大规模“外逃”的可能性已经不大。

数据显示，在2016年我国企业海外并购创下新高后，今年境内企业对外投资额明显减少，截至今年6月，非金融类机构对外直接投资累计值同比减少45.8%。此外，央行引入逆周期调节因子能够有效应对汇率波动的影响。“因此，综合来看，即便美元指数有一定的走强空间，人民币汇率也仍将会有足够的缓冲应对空间，外汇储备将继续趋于平稳提升的态势。”管清友说道。

人民币短期升值空间可能受限

赵锡军认为，从我国经济基本面、市场供求方面变化、市场对未来人民币预期的变化，以及美元所受到的压力来看，未来人民币仍有升值空间。

不过，也有业内人士认为，人民币短期内持续升值空间可能受限。中信证券首席宏观经济学家诸建芳和陶川在最新报告中称，从当前来看，由于人民而即期汇率相对中间价已明显走强，央行可能并不希望这一趋势延续，以导致人民币篮子汇率的明显升值，除非美元名义有效汇率持续走弱。

出口规模也与汇率波动息息相关。金融业资深观察人士肖磊表示，人民币汇率的持续上升，对于国内资本市场来说可能还是一个利好，资本流入积极性更高一些，但对于出口市场来说压力还是比较大的，今年前7个月，出口市场只增长了14%，但进口增长了24%，服务贸易逆差继续拉大。

因此，他指出，按照目前的走势，人民币汇率存在一定过度上涨预期，国内可能会用放松外汇管制等措施，增加对美元的需求，来对冲汇率风险，年内升值已经超过5%，而国内很多出口制造业的平均利率还不到5%，如果继续升值，对出口企业压力太大，因此未来央行会着手管制汇率，升值空间可能比较有限。

来源：北京商报记者 崔启斌 程维妙