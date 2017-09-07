货币政策是否转向现分歧

近期，人民币汇率仍保持大涨走势。9月6日，人民币兑美元中间价继续上调59个基点至6.5311，实现连续八日上涨，同时也是2015年以来的最长连升。在人民币持续升值的态势下，业内对于人民币大涨是否会引起货币政策转向的观点出现分歧。

汇率保持涨势

今年以来，人民币一甩贬值预期，走上了强势升值之路。5月至今，人民币兑美元汇率已经累计升值超过5%。此前，有分析人士指出，本轮人民币大幅升值，主要与前一阶段美元指数持续走低相关。不过，近期美元指数已经有所回升，但人民币汇率仍持续上涨。

北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄对北京商报记者表示，目前，人民币汇率已经放弃了只盯住美元，而是综合一篮子货币的评判标准，同时还根据中国经济进行调整。

值得关注的是，近两日离岸人民币兑美元汇率连续出现下跌，9月5日，离岸人民币汇率的最高价、最低价均低于当日的中间价6.537，价差区间维持在72-113个基点；9月6日离岸汇率与人民币中间价的价差进一步扩大，浮动区间为7-198个基点。对此，刘澄指出，虽然近两日离岸汇率小幅下跌，但这都不构成一个基本走势的变化。资深金融分析师肖磊表示，离岸市场已经上涨了十多天，出现回调是正常的市场波动。离岸市场一般更为敏感，预期性更强，下跌现象说明离岸市场对人民币的需求有所降温。

持续升值或引调控

对于人民币一路上涨，有业内人士提出不同看法。刘澄表示，近期人民币的升值不能说是一直处于上升状态，应该说这是对原来人民币过度贬值的一种纠正，是币值的恢复性增长。刘澄进一步分析称，促使近期人民币汇率走势转强的基础主要有四点，第一，因为法人投资者对中国经济企稳和未来预期走势的看好，从而坚定了投资者持有人民币的积极性。第二，由于国家政策适当地规范资金外流、资本流通等，加强了监管审查，从而导致资本流出的速度减弱，这在一定程度上减轻了人民币币值的压力。第三，随着中国实施比较中性的货币政策，人民币的币值增速明显放缓。第四，上半年中国经济发展总体向好，这也坚定了持有者的信心。

对外经贸大学校长助理丁志杰也提到，本轮人民币升值是国际外汇市场走势和中国经济基本面的综合反应，中国经济基本面回稳好转是本轮人民币升值的坚实基础。

不过，人民币汇率如果这样持续升值下去，可能会对出口外贸等行业产生影响，进而引起监管层的调控。肖磊表示，如果汇率持续升值，对中国经济的压力是非常大的，未来有望出现一定干预和调整，比如下调准备金也是一种可能，更多的应该是稍微放松一下资本管制，对企业海外投资也调整支持政策，刺激售汇业务，毕竟目前条件允许，外汇储备已基本稳定。

丁志杰也指出,如果这种状况还持续下去，央行有可能动用逆周期调节因子加以调控，以保持人民币汇率有序平稳波动，防止大升大贬。

政策转向观点不一

人民币大幅升值，是否会影响到我国国内货币政策的转向呢？中国金融四十人论坛高级研究员、国家外汇管理局原国际收支司司长管涛表示，今年以来，随着人民币汇率企稳，外汇储备止跌回升，外汇占款的下降势头有了很大的改善，这在一定意义上扩大了国内货币政策的操作空间。

丁志杰也提出人民币升值的态势会给货币政策选择提供更大的空间，他进一步表示，过去大家担心降准会给人民币带来贬值压力，这种担心不存在了。因此，通过降准的方法来释放流动性成为可能的政策选项。这是货币政策回归常态化的重要举措，并不是所谓的大水漫灌。

然而，对于是否存在降准的可能性，刘澄表示，这是不好确定的，因为如果过分降准、释放流动性，实际上是增大货币发行，这会给人民币造成一定的贬值压力。中国人民银行参事、原央行调查统计司司长盛松成从金融去杠杆的角度分析称，降准的必要性主要在于当前银行流动性的减少,从目前来看，降准的概率尚不大。

在北京商报记者采访过程中，多位专家认为货币政策会保持稳定，肖磊表示，由于我国债务杠杆太高，正处在调结构去杠杆的当下，因而货币政策转向的难度还是比较大的，维持现有的状态应该是货币政策的一个趋势。

刘澄进一步指出，我国现阶段人民币还是很不稳态的升值，因为没有形成人民币持续升值的预期，很多市场心理还是比较脆弱的。从这一点来讲，未来货币政策的走势不会马上发生大的变化，央行还是要看货币的整体情况来进行适度调整。总体来说，现在的货币政策基调还是中性、稳定。

来源：北京商报记者 崔启斌 实习记者 袁兰