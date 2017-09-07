KGI：iPhone 8卖的贵？那是因为三星OLED屏幕太贵

新浪科技讯 北京时间9月7日上午消息， 苹果 公司确认将于9月12日正式发布 iPhone 8。在此之前，凯基证券推出一份新的报告，率先与公众分享iPhone 8或称iPhone十周年版的一些细节。具体而言，最新报告解释了今年为什么OLED iPhone必须溢价，以及 苹果 可能放弃指纹识别的原因。

分析文章列出了新款iPhone显示器的构造，凯基证券预计其中将包括一个灵活的OLED面板、OLED触摸屏、3D 触摸模块和OLED面板模块。该报告认为，苹果公司除了在3D触摸模块上尚有存货，其他OLED部分都将由三星提供。

由于上述原因，三星有能力要求苹果为OLED面板支付更高费用，凯基证券预计，每块iPhone液晶面板将在Plus机型的基础上翻一番。具体而言，凯基估算，每块OLED面板的单位成本在120-130美元之间，而LCD液晶面板的单价仅为45-55美元。这当然可以解释为什么当前iPhone 8的预期价格大约在1000美元左右，而此前的几款iPhone产品标价为650-970美元。

凯基证券指出，成本因素让苹果有更多理由选择第二家OLED供应商，并可能有助于库存控制。

说到3D触摸模块，凯基证券认为，压力敏感显示技术很可能是苹果放弃在OLED iPhone手机上使用触摸识别技术的原因所在。报告称，尽管苹果当初的目的是将触摸识别嵌入显示面板，但凯基认为，OLED的扫描性能不利于指纹传感器的识别。

为了实现无边框显示，苹果可能要取消指纹识别，新的高端iPhone有望完全依赖面部识别功能。（斯眉）

来源：新浪科技，http://tech.sina.com.cn/it/2017-09-07/doc-ifykqmrw1746602.shtml