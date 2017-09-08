美联储三号人物：支持继续加息 低通胀或源于“结构性变化”

纽约联储主席杜德利（William Dudley）今日表示，即便通胀低于美联储的目标，但继续逐步的退出宽松货币政策是合理的。但他并未重申对2017年加息的预期。同时，杜德利指出，今年通胀低迷可能是源于“结构性变化”，暗示美联储或将下调通胀预期。

他说：“我预计美国经济将继续表现良好，略高于趋势，导致美国劳动力市场进一步收紧。我预计工资将稳定增长，价格通胀将逐渐上升。作为回应，我预计我们将继续逐步收紧货币政策。”

市场预计，美联储官员将在9月19-20日的FOMC会议上宣布缩表方案。同时，美联储将保持利率不变，考虑为什么美国的低失业率低没有带来工资或价格的上升。

连续五个月疲软的通货膨胀数据令人怀疑美联储今年是否还会继续加息。联邦基金期货显示，投资者进一步下调美联储12月加息的概率，至大约20%。

杜德利表示，他不认为飓风Harvey将会改变美国经济的轨道，但首次指出，更大的力量正在破坏紧缩的劳动力市场和高通胀之间的联系。

通胀低迷或源于结构性变化

他说：“通胀一直低于美联储2%的目标令我感到惊讶。虽然今年通胀的低迷可以被一些一次性因素所解释--例如移动电话服务费用大降，但更基本的结构性变化可能起到了作用。”

他指出，网购让消费者更轻松的比较价格；零售业从实体店转向网上销售；消费者的品牌忠诚度和商店的定价权都发生了变化。他说：“未来数月，我希望我们能更好的分辨这些不同的解释。”

他说：“如果结构性变化真的起到了大作用，我将此看作正面，而非负面的发展。这意味着美国经济可以以更高的劳动力利用率运行，而不会带来麻烦的高通胀。”

上月，美国失业率为4.4%，接近16年的历史低位。而通胀在过去5年一直低于美联储2%的目标。今年3月和6月，美联储分别加息25基点。此前，美联储预计年底还有一次加息。

根据6月公布的预期，美联储认为充分就业下，失业率应处于4.5%-5%之间。杜德利的表态或意味着美联储将下调通胀预期。但他表示，即便通胀低于美联储的目标，但继续逐步的退出宽松货币政策是合理的。

缩表对市场影响轻微

杜德利表示，他预计美联储缩表对金融市场和经济都只会有“轻微”的影响。他表示，如果在美联储继续收紧货币政策后，资产价格依然处于高位，这可能让美联储更快的加息。但他表示，考虑到经济环境，目前的资产估值并不是特别的令人担忧。

杜德利表示，到21世纪20年代早期，美联储资产负债表的规模可能降至2.4万亿-3.5万亿美元。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029562