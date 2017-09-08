港币保卫战：接近7.85上限之际 突然急速拉涨！

摘要：9月8日周五亚市早盘，港币急速拉升，日内涨幅一度扩大至0.24%，最高至7.7936，为6月26日来最高。此前美元/港元已经升破7.82，逐渐接近7.85的政策区间上限。

香港实行的是完全盯住美元的固定汇率政策（联系汇率制），美元/港元波动区间为7.75-7.85，波动总空间仅1.3%。

此前美元/港元已经升破7.82。

美元指数在周四下跌0.07%，收于91.54。

此前港币的持续下跌，港美息差被认为是原因之一：今年以来，1个月期美元LIBOR和港元HIBOR的息差显著扩大。不过今日港币的涨势与近日渐趋稳定的息差有所不同。

8月9日，港币也出现了一波暴力拉涨。当时美元/港元日内最高达到7.8277，就在即将跌至十年低点（7.8302）之际，港币突然迎来了一波大涨，暴力拉升150点，升破7.82一度回到7.8123。

当时分析观点认为，港美息差摆在那里，套利就会继续，港币的涨势迟早还是会被扭转。但在政策区间的约束下，香港货币当局有维持港币不跌超7.85的义务。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029593