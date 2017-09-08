观察人士曾预计到美联储副主席费希尔会辞职，但没想到会这么快。在近50年的职业生涯里，费希尔称得上是现代经济政策教父之一，主张不要削弱新的监管框架，货币尽快回归正常轨道。然而，国会和白宫都由共和党控制的现实很可能预示着去监管化。外界普遍认同主席耶伦明年2月任期结束也将离开美联储，加上此番副主席离职，无疑为特朗普再造美联储领导层留下空间。

“个人原因”

美联储决策层的人事大震荡提前开始了。美国时间本周三，费希尔向特朗普和白宫递交辞呈，称因“个人原因”，有意下月即今年10月13日左右卸下美联储副主席和联储理事职务。

美联储官方网站此后确认，费希尔的辞职将于10月13日前后生效。耶伦表示，费希尔对美联储的货币政策做出了宝贵的贡献，带领美联储增强金融稳定。

费希尔的任期原本截止于明年6月12日，耶伦本届任期截止于明年2月。美国媒体认为，费希尔提前离职给特朗普再造美联储领导层留下了空间。

在辞职信中，费希尔称因“个人原因”决定辞职，自己有幸与耶伦及其他富有才华的同僚共事，并指出在自己任期内，美国经济走强，就业增加；美联储吸取危机经验教训，采取了初步行动改善金融系统，使其重新发挥对企业和居民提供信贷的功能。

尽管以“个人原因”为由提出辞职，但外界猜测，费希尔选择离职也和特朗普政府“道不同”有关。就在宣布离职不久之前，费希尔用“极其危险”形容特朗普经济团队试图推翻金融监管的做法。

费希尔之所以用词严厉，是因为美国财政部在今年6月公布的题为《创造经济机遇的金融系统》的报告。这份149页的报告由美国财政部长努钦署名，代表特朗普政府对金融监管的立场。

报告建议，美联储减轻银行压力测试的难度和频次，放松对部分金融机构准备金和流动性的要求。美国曾在金融危机后主导全世界加筑金融风险防火墙，但新一届的美国政府却在试图抹杀此前的努力，这让费希尔不安。

“在1930年后，又过了近80年才出现了另一次可能有那么严重的金融危机。而现在，上一场危机才过去10年，每个人都想回到那场严重的金融危机爆发之前。这是极度危险、极度短视的。”费希尔赞成放松对小银行监管，但坚决反对给大银行减负 。

费希尔的态度，代表目前西方世界老牌政策制定者的主流观点，但却不一定能得到金融从业者的广泛支持，也并不符合特朗普的短期需求。放松金融监管，有可能刺激或引发美国新一轮创业潮，增加企业投资，增加就业。这是特朗普最为看重的政绩，而并不在乎是否会滋生新一轮的投机浪潮，或是催生下一次经济危机。

政策教父

穿着素净，一身央行银行家的标准黑西装，费希尔是美联储中仅次于主席珍妮特·耶伦的二号人物。“费希尔是中央银行的教父。从这个角度来看，委员会正在失去一位几十年来一直处于政策领域的实力派人物。” 德意志银行经济学家Brett Ryan在一次电话采访中说。

费希尔的父亲菲利普是来自拉脱维亚的移民，他在赞比亚南部的马祖布卡镇经营一家乡村小店。他的母亲安生于开普敦，其父母是立陶宛移民。他们都是跟随着亲戚的脚步，从北部欧洲来到南部非洲的犹太移民。

“《就业、利息和货币通论》差不多是我读过的第一本经济学著作。我那时根本看不懂。” 他决定弥补这一点，前往伦敦经济学院学习，开启经济学事业生涯，最终他成了20世纪末期最负盛名的经济学家之一。

在近50年的职业生涯里，费希尔称得上是现代经济政策教父之一。在上世纪70年代，身为学者的费希尔帮助设定了央行业务的方向。后来，在上世纪90年代末，作为国际货币基金组织第一副总裁，费希尔在应对亚洲和俄罗斯金融危机时发挥了主导作用。在2007-2009年，作为以色列央行行长，他带领以色列渡过全球金融危机。

费希尔最早是麻省理工学院的经济学教授，任教时间超过20年，影响了几代经济学家，他的学生包括美联储前主席伯南克、欧洲央行行长德拉吉以及美国前财长萨默斯。伯南克曾说，费希尔是对他影响最大的老师之一。

2014年5月，在美联储原副主席耶伦被提升为主席后，费希尔加入美联储出任副主席。作为耶伦核心团队的主要成员，费希尔推动美联储逐步退出金融危机后采取的一系列宽松措施，包括结束多年基准利率零水平的历史、开始缓慢加息等。

四个空缺

过去几年，美联储理事会一直未能“凑齐”法定的七名成员，目前只有四名成员。费希尔离任后，将出现四个职位空缺。

职位空缺让特朗普有机会把他的政策支持者纳入美联储理事会中，但他一直还没使用这个机会，只提名了一位管理者。费希尔的离任“确保总统能够迅速获得对中央银行的控制权”，科恩华盛顿研究集团的Jaret Seiberg在向客户发出的一份说明中如是说。

中国社科院美国研究所研究员刁大明对北京商报记者分析称：“费希尔副主席的任期到2018年，但理事的任期到2020年1月，而其他三位包括耶伦在内做理事的任期分别到2024年、2026年、2028年。所以即便费希尔不提前辞职，特朗普也可以在这个任期内决定费希尔的去留，或者接替费希尔的新人选，只是会晚到2020年。所以准确地讲，是提前给特朗普机会重构美联储。”

“即便特朗普提前获得了补充4个空缺的权力，但需要看到底会提名什么样的人选，才能说明所谓的美联储是否成为了特朗普的美联储。”刁大明进一步分析指出。

北京商报记者 陶凤