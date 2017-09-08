山雨欲来风满楼 比特币急跌超15% 以太币狂泻14%

在中证报称监管酝酿取缔比特币交易平台过后，比特币对人民币一度跌破26000关口，急跌超10%，以太币则狂泻14%。

其他主要加密货币品种也受到波及，截至发稿，以太币价格狂泻14%；莱特币跌幅也高达19%；比特币现金跌幅则超过21%。

据中国证券报，接近监管人士表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。

财新网则报道称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，这涉及“币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所，目前该决议已经部署到地方。

不过，OKCoin币行相关人士向华尔街见闻表示，目前没有收到相关监管部门的文件。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029745